《路透》獨家曝：尼加拉瓜為「避免國際制裁」投向中國懷抱

▲中國與尼加拉瓜代表在天津簽署恢覆邦交聯合公報。尼方簽署代表為總統之子勞雷亞諾·法昆多·奧蒂嘉·穆里洛（Laureano Facundo Ortega Murillo）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

尼加拉瓜10日和我國斷交後，火速在3小時內和中國復交。美國政府知情人士向媒體表示，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）此舉是為了保護自己，避免受到國際社會的制裁。

白宮匿名官員向《路透社》表示，尼加拉瓜11月大選之後，美國總統拜登稱該場選舉是場不自由也不公平的鬧劇，華府也對該國部分官員實施了制裁，「尼加拉瓜選擇接受中國，是奧蒂嘉為了鞏固其獨裁政權，也是對國際社會制裁的回應。」

官員表示，尼加拉瓜的轉變對美國來說是一個非常具體的案例，「他們感受到了這種壓力，或許需要中國的支持，或者他們認為需要中國的支持，以便用一種更專制的形式走下去。」華府也會繼續向宏都拉斯或其他台灣的邦交國，提出繼續保持與台關係的具體理由，並警告這幾國中國在該地區的意圖和「不透明」投資戰略。

尼加拉瓜的轉變讓人把注意力放到即將上任的宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）身上，匿名官員表示，雖然華府不確定卡斯楚是否會拒絕中國，但他們和卡斯楚政府過度團隊的初步討論非常積極，包含協助當地經濟增長、建立反貪腐機構等。

官員指出，美國願意替卡斯楚政權提供更多經濟援助，以表明與中國相比，和美國保持關係更有利於宏都拉斯，「我們認為可以在那裡增加資源，其中一些將透過開發資源來實現，台灣、日本與韓國等盟友都可以幫助加速其私營部門成長。」

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