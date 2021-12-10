要侯友宜3天內對公投表態！　國民黨代表連署擬祭出黨紀處分

▲朱立倫出席「1218螞蟻雄兵 公投宣講」戰車掃街基隆場 。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

1218公投將至，國民黨總動員大力宣傳「四個同意」，但新北市長侯友宜仍未表態，引發黨內不滿，傳出黨代表群組已經在連署要求侯友宜在3天內對公投表態，否則就要求黨中央黨紀處分。對此，國民黨主席朱立倫10日回應，現階段要一致推動公投，才是人民的大勝利，不必花任何的時間、精力隨著民進黨見縫插針。

朱立倫10日下午與基隆市長擬參選人謝國樑宣講公投，朱立倫表示，任何在黨內造成所謂紛爭，或者是被民進黨見縫插針，都是不對的，他強調，現階段要一致的、把所有力氣用在推動公投，讓4項公投都能夠過，才是人民的大勝利，不必花任何的時間、精力隨著民進黨起舞，隨著民進黨來見縫插針。

針對侯友宜昨天表示，黨意不能大於民意，朱立倫則說，他相信侯市長在講反萊豬的事情，民進黨今天可以一黨之私，以個人政黨的利益，能夠大呼全國、全民的利益，怎麼可以如此？

朱立倫重申，這次公投都是以民意為依歸，沒有以政黨之私，不管是民眾的健康、為了台灣的民主、環保、經濟，這幾項議題幾乎都是打臉過去蔡英文的主張，變成今天的民進黨在反對以前的民進黨，他強調，國民黨站在人民這一邊，不可以用個人之私，不要用政黨之私來對抗全民。