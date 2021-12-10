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尼加拉瓜為錢選擇靠攏中國？　大陸外交部：沒有任何經濟前提

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

尼加拉瓜今（10）日與台斷交，並火速與大陸復交，對此，陸委會強烈譴責大陸以金錢利益強奪台灣邦交國。對此，大陸外交部新聞發言人汪文斌10日下午在例行記者會上回應，中尼復交是政治決策，絕不是交易籌碼，尼加拉瓜決定同中國復交是出於對一個中國原則的認同，是一項政治決斷，沒有任何經濟前提。

汪文斌指出，中方高度讚賞尼方的立場，「同時我也想指出的是中尼復交為兩國關係發展開闢了廣闊前景。兩國將在堅持一個中國原則基礎上全面開展互利合作，雙方將加強各層級交往，不斷增進互信，積極開展抗疫合作，同時充分發揮互補優勢，積極推進務實合作和各領域交流，增進兩國人民福祉。雙方也將在國際和地區事務中保持密切溝通協調，維護髮展中國家的共同利益。」

汪文斌指出，世界上雖然還有那麼幾個國家依然和台灣保持著所謂「邦交」關係，但這是台灣當局大搞撒錢外交，不顧台灣民眾的福祉，也是由於美國不斷向這些國家施加各種各樣的壓力。

他強調，相信這些國家遲早會遵循50年前聯合國大會通過的第2758號決議精神，同中國建立或者是恢復正常的外交關係，這只是一個時間問題，更是時代大勢，不可阻擋。

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