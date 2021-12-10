找到青春頻率　雲林縣「青年事務諮詢委員會」啟動共鳴節奏

▲青年事務諮詢委員會今日正式成立，更邀請雲林之光台灣欄神陳奎儒擔任縣政顧問；張麗善表示，期待有想法、有熱情的青年成為雲林縣青春智囊團。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今年成立勞動暨青年事務發展處後新設青年事務發展科，從整合青年資源及發展策略，到落實青年政策善環境，以留住青年是雲林縣首要目標，推動「青年事務諮詢委員會」今（10)日正式成立，更邀請雲林之光台灣欄神陳奎儒擔任縣政顧問；張麗善表示，期待有想法、有熱情的青年成為雲林縣青春智囊團。

雲林縣長張麗善上任即指出，青年是雲林啟動、縣政飛揚的重要關鍵，聆聽青年意見並鼓勵青年回家，是就任以來大力推動的政策。今日在縣長張麗善、縣政顧問陳奎儒及20位青年事務諮詢委員一同參與下，頒發青年委員聘書宣告雲林縣政府「第一屆」青年事務諮詢委員會啟動，接續召開第一次委員會會議。

雲林縣長張麗表示，青年事務諮詢委員會組成的主體是青年，主要任務係提供青年公共事務參與及政策建言平台、培力並增進青年參與公共事務之能力、整合本縣各局處推動青年事務發展及其它青年事務發展事項之推動，期待青年委員成為縣府在青年議題的需求蒐集、發展事務重要的參與夥伴。

▲「青年事務諮詢委員會」最年輕17歲的委員，分別就讀虎尾高中、斗南高中的蘇柏任與張冠智為大埤鄉在地學子。（圖／記者蔡佩旻攝）

勞青處長張世忠表示，青年委員前經遴選程序，主要係就報名人員專業背景、參與公共事務之相關經歷、針對本縣各項議題研析建議與論述能力等面向，並秉持族群、性別、區域及在學、社會青年之衡平原則進行遴選。

張世忠說，此次共遴選出18位來自不同專業領域、關注各種議題的青年委員，另外特聘本縣大專院校學生會長出任委員，最年輕委員為17歲高二學生，任期自2021年10月1日起至2023年9月30日為期2年，未來將透過一系列青年公共事務參與的推展，協助委員瞭解推動之公共事務，期待委員彼此分享、共襄盛舉。

分別就讀虎尾高中、斗南高中的蘇柏任與張冠智為大埤鄉在地學子，蘇柏任說因自身為特殊境遇家庭，長期受到縣府及社會福利協助得以有較佳生活環境，希望能對社會有貢獻，因此加入「青年事務諮詢委員會」；張冠智則說，本身對社會議題相關事務很有興趣，偶然機會得知委員會成立，立即報名參與，期待能為青年事務出一份心力。

▲縣長張麗善、縣政顧問陳奎儒及20位青年事務諮詢委員一同參與，頒發青年委員聘書宣告雲林縣政府「第一屆」青年事務諮詢委員會啟動，接續召開第一次委員會會議。（圖／記者蔡佩旻攝）



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