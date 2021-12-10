　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

找到青春頻率　雲林縣「青年事務諮詢委員會」啟動共鳴節奏

▲青年事務諮詢委員會今日正式成立，更邀請雲林之光台灣欄神陳奎儒擔任縣政顧問；張麗善表示，期待有想法、有熱情的青年成為雲林縣青春智囊團。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲青年事務諮詢委員會今日正式成立，更邀請雲林之光台灣欄神陳奎儒擔任縣政顧問；張麗善表示，期待有想法、有熱情的青年成為雲林縣青春智囊團。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今年成立勞動暨青年事務發展處後新設青年事務發展科，從整合青年資源及發展策略，到落實青年政策善環境，以留住青年是雲林縣首要目標，推動「青年事務諮詢委員會」今（10)日正式成立，更邀請雲林之光台灣欄神陳奎儒擔任縣政顧問；張麗善表示，期待有想法、有熱情的青年成為雲林縣青春智囊團。

雲林縣長張麗善上任即指出，青年是雲林啟動、縣政飛揚的重要關鍵，聆聽青年意見並鼓勵青年回家，是就任以來大力推動的政策。今日在縣長張麗善、縣政顧問陳奎儒及20位青年事務諮詢委員一同參與下，頒發青年委員聘書宣告雲林縣政府「第一屆」青年事務諮詢委員會啟動，接續召開第一次委員會會議。

雲林縣長張麗表示，青年事務諮詢委員會組成的主體是青年，主要任務係提供青年公共事務參與及政策建言平台、培力並增進青年參與公共事務之能力、整合本縣各局處推動青年事務發展及其它青年事務發展事項之推動，期待青年委員成為縣府在青年議題的需求蒐集、發展事務重要的參與夥伴。

▲青年事務諮詢委員會今日正式成立，更邀請雲林之光台灣欄神陳奎儒擔任縣政顧問；張麗善表示，期待有想法、有熱情的青年成為雲林縣青春智囊團。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「青年事務諮詢委員會」最年輕17歲的委員，分別就讀虎尾高中、斗南高中的蘇柏任與張冠智為大埤鄉在地學子。（圖／記者蔡佩旻攝）

勞青處長張世忠表示，青年委員前經遴選程序，主要係就報名人員專業背景、參與公共事務之相關經歷、針對本縣各項議題研析建議與論述能力等面向，並秉持族群、性別、區域及在學、社會青年之衡平原則進行遴選。

張世忠說，此次共遴選出18位來自不同專業領域、關注各種議題的青年委員，另外特聘本縣大專院校學生會長出任委員，最年輕委員為17歲高二學生，任期自2021年10月1日起至2023年9月30日為期2年，未來將透過一系列青年公共事務參與的推展，協助委員瞭解推動之公共事務，期待委員彼此分享、共襄盛舉。

分別就讀虎尾高中、斗南高中的蘇柏任與張冠智為大埤鄉在地學子，蘇柏任說因自身為特殊境遇家庭，長期受到縣府及社會福利協助得以有較佳生活環境，希望能對社會有貢獻，因此加入「青年事務諮詢委員會」；張冠智則說，本身對社會議題相關事務很有興趣，偶然機會得知委員會成立，立即報名參與，期待能為青年事務出一份心力。

▲青年事務諮詢委員會今日正式成立，更邀請雲林之光台灣欄神陳奎儒擔任縣政顧問；張麗善表示，期待有想法、有熱情的青年成為雲林縣青春智囊團。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣長張麗善、縣政顧問陳奎儒及20位青年事務諮詢委員一同參與，頒發青年委員聘書宣告雲林縣政府「第一屆」青年事務諮詢委員會啟動，接續召開第一次委員會會議。（圖／記者蔡佩旻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林首座「綜合社會福利館」啟用揭牌　公共托育家園不再是夢

►雲林斗南振興活動發大財　消費者憑發票抽Gogoro機車　

►驚艷！劍湖山世界跨年煙火　摩天輪浮空煙火秀模擬畫面曝光

►「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救　警70分鐘搜索找到發抖的他

►失智婦清晨省道徘徊　警以車燈照路帶領她認路回家

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
冷空氣再襲　變天「轉濕冷」時間出爐
吳姍儒曝得知邱澤、許瑋甯閃婚「第一反應」：僅次於2大咖
藍心湄早知道！金馬獎直播已洩漏「邱澤、許瑋甯結婚預告」
快訊／史上最大超貸案再爆門神　合庫前董座廖燦昌遭搜索
申訴霸凌！中研院女12／7曾回去開會　隔天嗅味覺異常確診
老字號國道拖吊業者爆捲上億落跑！　門口堆冥紙
士林違規左轉還倒車撞倒2警！　警連轟9槍畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

保障合法運輸業　監警小組梨山、合歡山武嶺稽查白牌車

「屏東券」使用到12月底　店家全力促銷衝人氣

恆春首座共融特色遊具場動工　融入月琴＋城牆＋搶孤設計

新北市土城道教發展協會　捐贈成功消防分隊高頂救護車

找到青春頻率　雲林縣「青年事務諮詢委員會」啟動共鳴節奏

台東區域治理聯合情境推演　強化跨區整合防救災應變能力

守護台東土壤及地下水品質　環保局持續監控辦理宣導法規說明

8500萬新竹漁港大改造　絕美日落廣場、伊斯蘭禮拜室

四寶驚喜來報到　二子二女雙倍好

劉櫂豪爭取5850萬補助風雨球場　萬安國小完工啟用

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

保障合法運輸業　監警小組梨山、合歡山武嶺稽查白牌車

「屏東券」使用到12月底　店家全力促銷衝人氣

恆春首座共融特色遊具場動工　融入月琴＋城牆＋搶孤設計

新北市土城道教發展協會　捐贈成功消防分隊高頂救護車

找到青春頻率　雲林縣「青年事務諮詢委員會」啟動共鳴節奏

台東區域治理聯合情境推演　強化跨區整合防救災應變能力

守護台東土壤及地下水品質　環保局持續監控辦理宣導法規說明

8500萬新竹漁港大改造　絕美日落廣場、伊斯蘭禮拜室

四寶驚喜來報到　二子二女雙倍好

劉櫂豪爭取5850萬補助風雨球場　萬安國小完工啟用

凌晨1點到家「兒留超暖字條」　單親媽哽咽：對不起沒能陪你

不准吹風機欺負家人！　「抓狂史迪奇」床邊咬空氣堅持保護媽媽

胡俊祥世錦賽初體驗　B組排第7無緣獎牌

丘總談富邦教練團籌組　不能急要找到合適人選

【廣編】海尼根攜手300間精選餐酒館、酒吧　推抗漲「星」方案

「天花板閃紅燈」未婚夫認了有怪癖　她嗆不結婚了！1招神反擊

聖誕送禮選它最強！　氣氛爆棚的「水晶球」正搶手

全台首場「跨河煙火秀」超夯！飯店曝爆滿盛況：已候補到100多組

成功招商台積電到高雄設廠　她讚陳其邁了不起：讓各國流口水

體力不支躺馬路上…他遭「轎車輾過」全身傷慘死！女駕駛GG了

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

地方熱門新聞

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

陳昇六堆爭議發言未致歉　議員：先道歉再開唱

2021桃園新創日　55家新創公司同交流

台南蕭壠蘋果樂園周六登場

雲林虎科大等三校聯合聖誕晚會12/23重磅登場

畜牧廢水再利用　多贏變黃金

台南全面禁止燃燒雜草

寒流來襲　枋警送發熱衣關懷弱勢

「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救

四寶來報到 子女雙倍好

車遊墾丁東港爆胎　警出手相助

銀樓遭人丟擲紅色漆蛋警捨犯嫌

更多熱門

相關新聞

雲林首座「綜合社會福利館」啟用　公共托育不是夢

雲林首座「綜合社會福利館」啟用　公共托育不是夢

雲林縣政府為因應少子化衝擊積極推行友善托育措施，「雲林縣綜合社會福利館」於今（10）日進行揭牌儀式，象徵該館全數完工，正式開放提供民眾使用，典禮由雲林縣長張麗善及虎尾鎮鎮長丁學忠主持，與會人員共同揭牌，見證雲林縣第一座綜合型社會福利館的啟用。

青年挺藻礁批「政府像情緒勒索的父母」

青年挺藻礁批「政府像情緒勒索的父母」

斗六賽車失控釀6傷　張麗善：開罰15萬

斗六賽車失控釀6傷　張麗善：開罰15萬

斗六賽車競速釀6傷　雲林縣府：活動即刻取消

斗六賽車競速釀6傷　雲林縣府：活動即刻取消

職場安全再提升　雲林縣府協助中華電信成立安衛家族

職場安全再提升　雲林縣府協助中華電信成立安衛家族

關鍵字：

青年青年事務發展事務諮詢委員會陳奎儒雲林縣政府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面