青年挺藻礁公投「一定同意票」　批政府像情緒勒索的父母

▲學生批政府用缺電恐慌人民，就好像情緒勒索的父母從沒記帳，卻一直說缺錢。（圖／記者林振民攝）

記者許展溢／台北報導

一群來自各大學年輕人今（5日）發出聲明力挺藻礁公投，呼籲12月18日青年們一定要返鄉投票，因第20案的「三接遷址」，不能只看眼前3年的2025非核家園，而是30年的2050淨零碳排，甚至要想著300年後如何與這片土地永續共生，更批政府就像會情緒勒索的父母。

青年們說明，挺藻礁主要有兩大不滿，第一不滿「不民主」，政府對待自然環境、漁民、居民沒誠意，過程中發生許多爭議，不開啟對話，是民主制度缺失，應啟動改革。第二過於重視這「過渡時期」的「替代」能源，忽略其它更長遠的人文、生態、經濟視角，因小失大。

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清華大學人文社會學院學士班王偉軒說，擔任藻礁導覽志工3年，不只關心自己家鄉環境議題，更包含整個島嶼，並強調「藻礁就是藻礁，無關藍綠，不應該成為政治口水的陪葬品。我希望三接遷走，但我也不希望在台灣任何其他地方，面臨跟我家鄉一樣的受壓迫。」

文化大學建築與都市設計學系初承宣認為，沒程序正義就沒實質正義，完全的不正義會資訊不對等，政府的處理態度令青年蠻失望的，不溝通、不傾聽，就想讓三接強行過關。東海大學景觀系謝瑞恩表示，亂象源自沒有聽證會，政府遲遲沒舉辦聽證會，因沒聽證會，民眾一直有著缺電的擔憂而無法做選擇，實際上，依照經濟部今年公佈能源供需報告提到，三接延期改建並不缺電，7、8、9號機組照樣能陸續上線供電。

海洋大學海洋生物研究所蔡都樣指出，自己研究與藻礁有關，從三接還沒施工到今天破壞，全程歷歷在目，除關心桃園藻礁，也關心基隆外木山豐富的海洋生態，用電量已經超出島嶼的環境負載力，擠壓到這些生態敏感區，這正是大人超支青年的未來。

台師大環境教育所王南昕表示，現在政府用缺電恐慌人民，就好像情緒勒索的父母從來沒在記帳，一直說缺錢，要小孩給錢，讓人難以接受，台灣用電管理政策不當，被三接和核四議題凸顯出來，過去放任的用電管理，實在讓青年難以支持，一定會投下支持三接遷址的同意票。