快訊／中研院實驗室人員確診　新北44人居隔「PCR全數陰性」

▲新北疫情1210。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

台灣維持35天「本土＋0」破功，台北市南港區中研院P3實驗室1名年輕女性人員在進行新冠肺炎實驗時不慎染疫。新北市長侯友宜10日表示，該名確診者住在汐止區，接觸者66人，居家隔離44人，下午採檢結果全數出爐，新北衛生局表示，匡列66名接觸者，其中44名居家隔離，經採檢結果PCR均為陰性。

衛生局長陳潤秋表示，目前該個案新北共匡列66名接觸者，其中44人安排至集中檢疫所進行隔離，22人列自主健康管理。66人均已完成採檢，目前63人採檢結果PCR均為陰性，3人檢驗中，其中個案有密切接觸的44名居家隔離者，檢驗結果全數為陰性。

衛生局表示，全市31處篩檢站持續提供服務，其中位於汐止國泰社區篩檢站，除了原週一至週五上午篩檢時間，再增加12/10週五下午及12/11週六上午時段，民眾有需要都可前往採檢。

新北市長侯友宜表示，新北大型活動將視疫情做滾動式調整，目前新北市歡樂耶誕城活動暫不受影響，呼籲民眾進入新北歡樂耶誕城燈區內參觀、拍照時，請「全程佩戴口罩」；活動場域內「禁止邊走邊吃」，如有飲食需求者請至飲食專區，並配合飲食專區之實聯制、體溫量測及酒精消毒等防疫措施；進入遊樂設施、商店、市府大樓請配合量測體溫。在居家隔離、居家檢疫或自主健康管理期間者，應留在家中，避免參與活動。

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