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在家啃老20年…逆子弒父分屍不是因為家暴！最新動機曝光

▲▼永和無頭屍案，分屍案，符男被移送到分局，低頭不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區8日上午，保平路一處大排水溝有民眾發現一具無頭男屍，警方逮捕犯案的54歲符姓男子，他向警方供稱，因不滿84歲父親長期施暴77歲母親，才會懷恨殺害父親並分屍，但符男的父母早已分居30年！據了解，符男無業在家啃老20年，犯案動機疑似跟財產有關。

▲分屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲犯嫌分屍父親，塞進行李箱拖到大排遺棄。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，死者是榮民身分，約30年前搬到台中獨居，靠著政府津貼過活。直到去年，身體虛弱的死者在朋友介紹下住進了長照中心。後來決定回家度過晚年，上月24日打電話請求符男載回家。沒想到回家後竟發生憾事。

但符男向警方供稱，不滿父親長期對重度失智的母親家暴及言語羞辱，11月28日趁父親熟睡時，使用枕頭悶死父親，並把遺體拖到頂樓儲藏間丟棄，直到12月6日屍體傳出腐爛味，才使用美工刀跟鋸子肢解遺體，7日凌晨用行李箱載運到保平路大排水溝傾倒棄屍。

▲▼永和無頭屍。（圖／記者陳以昇攝）

▲符男將父親肢解後丟入大排水溝。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，符男過去靠打零工維生，結婚並育有2女，後來跟妻子、2女分居，約20年前便無業且跟母親同住，靠母親收的房屋租金過活。

知情人士表示，符男的母親手上有兩間房在出租，上月24日，符男的父親一回到家就開始要錢。知情人士推測，符男可能覺得，這些未來是他的財產，但父親回家好像就要開始霸佔一切，才決定痛下毒手。

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