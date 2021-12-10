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社會 社會焦點 保障人權

2歲童外婆家走失！警調監視器查真相　竟是5隻狗「把他帶走」

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份分局蓬萊派出所，8日接獲民眾報案，稱自己2歲兒子不見了，請求員警幫忙；經調閱監視器後，發現男童跟著5隻流浪狗後頭蹓躂，大夥趕緊沿著這群狗的方向尋找，終於在附近1間土地公廟發現男童，也讓家人破涕為笑。

▲2歲男童就這樣跟在一群流浪狗後頭蹓躂，一直走到300公尺外的土地公廟，才被家人發現。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2歲男童就這樣跟在一群流浪狗後頭蹓躂，一直走到300公尺外的土地公廟，才被家人發現。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

蓬萊派出所8日上午10時15分許接獲風姓民眾報案稱，他的2歲兒子不見了，請求警方幫忙協尋。所長林振民立即率警員侯凱中前往現場，到達現場後見小孩的外祖母、母親等人十分焦急，警方除安撫家屬情緒外並在附近找尋，惟未見男童身影。

。（圖／記者黃孟珍攝）

員警趕緊調閱附近民宅監視器，發現男童跟著5隻野狗往西邊方向走，警方立即於周遭展開地毯式搜尋，終於在離家約300公尺遠的土地公廟旁空地找到男童，男童外婆見到孫子安然無恙平安歸來，始破啼而笑，露出安心的笑容。

男童家人表示，由於外婆家位於蓬萊溪附近且男童年紀尚小無法言語，家人在住家附近遍尋不著，焦急萬分，外婆甚至急哭了，才向警方求援，所幸員警發現積極協助找到，否則後果不堪設想，男童母親等人頻頻向警方致謝，感謝警方熱心幫忙。

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