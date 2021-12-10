酒鬼主管起鬨「燒陰毛」　邪門忘年會讓員工秒辭職

▲日本公司在居酒屋舉辦忘年會，竟有主管帶頭玩起燒體毛的遊戲。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者徐敬璇／綜合報導

日本企業在年底有舉辦「忘年會」的習慣，和台灣的「尾牙餐會」類似，都期望透過聚餐來促進員工之間的交流。不過，看似歡樂的忘年會卻有許多需要注意的職場潛規則，導致員工的參與興致低下，甚至還有主管喝嗨後起鬨玩「燒陰毛」的遊戲，出格的行為讓員工馬上辭職離開公司。

據日本媒體「文春Online」報導，一位化名為岡田的男職員今年34歲，曾於一家大型老牌遊戲場工作，在人情的壓力下勉強參加公司的忘年會，第一攤去居酒屋吃晚餐，第二攤去KTV唱歌，第三攤則又去另一間居酒屋，在一夜的時間內續攤了三場活動。

岡田表示，當下時間已經超過凌晨1點，部門卻還在居酒屋開派對，其中一名領導喝酒喝到茫，竟然拿起打火機，提出玩「燙陰毛」的遊戲，連40幾歲的經理也打電話過來一起參與，「其他人像瘋了一樣起鬨，女員工也在旁邊邊看邊笑，我只能任由這離譜的一幕發生，並躲得遠遠的，隔年我就提出辭呈，換一份新工作」。

據報導，東京工商研究所在今年10月進行調查問卷中顯示，有70.4%的企業表示將取消2021年的忘年會與2022年的新年會；另外，針對忘年會的調查問卷則指出，願意參加忘年會的員工不過半數，僅43.5%的人表達意願，40.3%的人表示「不一定」會參加，許多公司也因此取消年末派對的活動。