高雄星級飯店搶尾牙商機！老闆快衝　早鳥預定再送萬元贊助金

▲年終歲末，老闆們都會辦尾牙犒賞員工辛勞。（圖／高雄福華大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

2021年國內飽受疫情之苦，許多行業都受影響，轉眼將迎接農曆春節，現在正是老闆好好慰勞員工的時候了！高雄各家飯店摩拳擦掌推出尾牙春酒專案優惠，不僅有桌菜、自助餐、火鍋等多種選擇，不限餐價享飲料無限暢飲，滿桌還贈卡拉OK歡唱，且早鳥預定還享尾牙贊助金，老闆們快衝啦！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳推出「高空尾牙春酒饗宴」澎湃中式桌，餐前1個月付訂享9折優惠。（圖／和逸飯店‧高雄中山館提供）

位於捷運三多商圈站、可飽覽高空港灣景致的和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳，打造豐盛無比的尾牙春酒饗宴，即日起至2022年2月28日推出「高空尾牙春酒饗宴」，提供每桌10,000元+10%起的澎湃中式桌菜宴席；以及每人460元+10%起的超值西式半自助式套餐，精選主餐搭配自助沙拉吧吃到飽；或是每人800元+10%的全自助式百匯 (須達指定用餐人數)，現場數十道精緻冷盤、現切肉品、多國風味熱食、冰淇淋和精緻甜點飲品等吧檯美食一次享用。凡用餐前一個月付訂，再享9折優惠，滿80人以上享不加價全區包場，在高空美景包圍下，享受歡慶時刻。

▲福容大飯店高雄店推出3套組合，每桌享飲料無限暢飲，滿5桌再贈卡拉OK歡唱3小時。（示意圖，非實際菜色／福容大飯店提供）

福容大飯店高雄店特別推出「2022虎躍龍騰尾牙春酒專案」起桌價分為8,000元+10%、10,000元+10%、12,000元+10%共計三套組合，每桌不僅有加贈果汁/綠茶讓員工們可以在宴席間無限暢飲，5桌以上除了每席加贈金牌啤酒2瓶、再贈卡拉OK歡唱3小時；10桌以上則是每席加贈紅酒1瓶；20桌以上再加贈福容高雄店精緻客房住宿券一張(價值6,000元)和主桌的專人服務。

高雄翰品酒店尾牙春酒專案，中式饗宴每席（10位）7000元起跳至1萬2000元不等，不限餐價均享席間果汁無限暢飲。餐價9000元以上，每桌加贈特選進口紅酒1瓶；餐價1萬2000元每桌加贈特選法國進口紅酒1瓶以及台啤2瓶。此外，訂席滿10桌，加贈翰品酒店品日式料理鍋物券2張（依此類推），優惠不合併使用，農曆春節期間不適用，活動即日起至2022年3月31日止。

▲福華飯店有多元化豐富料理選擇，早鳥預定還送尾牙贊助金。（圖／高雄福華大飯店提供）

高雄福華大飯店推出尾牙春酒嘉年華專案，提供中式桌宴及西式料理，中式桌宴可選宴會廳廣東菜或六樓江南春江浙菜，每桌7,888元、9,888元、11,888元起 (10人)，另依桌宴價格加贈果汁或紅酒，又可享酒水優惠價，另消費五桌(50,000元以上)或總消費人數80人以上贈卡拉OK歡唱（數量有限，需事先預訂）。

去年甫改裝完成的五樓麗香苑以西式自助餐形式提供，挑高寬敞的用餐環境及豐富的料理深受饕客喜愛，亦提供尾牙聚餐，每位平日NT$688元/假日NT$888元。部門尾牙也可選擇在30樓Smile One精緻涮涮鍋舉辦不同形式的餐會，現場提供包廂，還有三面環景的美麗景緻，用高空美食美景犒賞員工一年的辛勞。

▲▼高雄福華飯店Smile One精緻涮涮鍋。（圖／福華大飯店提供）

早鳥活動期間預訂付訂尾牙春酒餐會每席9,888以上，滿五桌即贈尾牙贊助金10,000元餐飲抵用券，滿十桌即贈尾牙贊助金15,000元餐飲抵用券，滿十五桌即贈尾牙贊助金20,000元餐飲抵用券，滿二十桌即贈尾牙贊助金25,000元餐飲抵用券，優惠恕不累贈。

【更多新聞】

年輕時打老婆 男中風臥床慘遭妻子凌虐14年致死

花3小時用立可白抄「弟子規」驚艷全校 高職鮮師：手指快抽筋了

龍鳳胎相隔84天出生！姊掉出來沒心跳 不孕媽靠這招守住健康男寶

「公司沒錢你要幫忙」低收社工3年回捐薪水15萬 黃捷批：無恥

獨／文藻女大生盜用186萬公款遭詐 校方說話了：成年人要負起全責