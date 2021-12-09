為找傳播妹群組內起爭執　莽男持摺疊刀3秒猛刺5刀害對方慘死遭重判15年

▲桃園市林姓男子去年3月間為找傳播妹卻在群組內與另一名林姓男子起爭執，相約在桃園區某KTV談判，竟持摺疊刀在3秒內向對方猛刺5刀致死。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年3月間為找傳播妹在群組內與另一名林姓男子起爭執，林男氣不過夥同鄭姓男子決定給對方教訓，雙方相約在桃園區某KTV談判，未料才見面，林男與鄭男分持摺疊刀向對方猛刺，其中林朝其腹部猛刺5刀，受害的林姓男子因流血過多送醫不治，桃檢依殺人罪嫌將林、鄭2人起訴；桃園地院歷經一年多審理於8日傍晚宣判，林男依殺人等罪判處有期徒刑14年、傷害罪判處有期徒刑2年，應執行有期徒刑15年，本案還可上訴，另同案鄭姓男子則因通緝中未到案。

檢警調查，26歲的林姓男子、24歲的鄭姓男子等人都在同一群組內，去年3月8日在群組內貼文欲找傳播妹，另一名林姓男子則出言消遣，林男與鄭男則私下約出林男在桃園區某KTV談判；3月8日一大早，雙方在KTV談判林男見對方走出包廂，夥同鄭姓男子分持摺疊刀上前朝其猛刺，一旁友人欲勸架也挨刀，受害的林姓男子抱著腹部倒地昏迷，腹部血流不止，警消到場後緊急送醫，但仍因流血過多宣告不治。

檢警偵訊時，林、鄭坦承客觀事實，但否認有殺人犯意，林男辯稱，當時持刀刺殺時，看到死者流血當即撤退，且當下只對方肚子次，沒有殺人之犯意。鄭男則說，因死者先攻擊，才持刀刺其身體與左肩等處，沒有要殺人念頭；檢方根據林、鄭所持折疊刀，刃長分別是10公分、6.5公分，足以刺穿皮膚傷及內臟，2人均有高中畢業等智識程度成年人，難以辯稱不知。

檢方勘驗現場監視器，發現當時是林男先動手，且在3秒內以折疊刀朝林姓死者腹部猛刺，後來趁鄭持刀刺死者時再補上1刀，見死者癱軟倒地還出手痛毆其頭部才離去，明知死者身中多刀且手無寸鐵，還繼續施暴用刀猛刺與毆頭部，顯有致人與死之目的，偵結依殺人罪嫌將林、鄭2人起訴。

桃園地院法官合議庭審理時，林男辯稱僅有傷害但無殺人之犯意，當時因自己有喝酒，行為時受酒精影響，辯護人主張以刑法第19條辨識行為能力降低等減刑；法官則認為，林、鄭攻擊死者集中在胸部與腹部等要害，根據法醫相驗時查出死者身中多達12刀，主觀上林有殺人不確定之故意。

法官查出，林男在案發前還與死者爭執，在檢警偵訊時與法院審理時，都知意識能力、操控能力足以操作手機還傳訊息，並無因酒精導致辨識能力不足或顯著下降；法官審酌，林男和死者並無深仇大恨，犯罪動機顯無可憫，死者家屬亦拒絕和解，考量檢方與家屬對梁行等意見，審結依殺人罪判處林有期徒刑14年、傷害罪判處2年有期徒刑，應執行有期徒刑15年。此外，鄭男後來在開庭時屢次未到已發布通緝。

【更多新聞】

►「警察來了怎麼辦」 婦人和詐騙集團對話曝...她還補上員警照

►杜絕汽機車噪音深夜擾民 桃警取締違規改裝車最重罰2.4萬

►外籍移工深夜開毒趴狂歡 移民署拂曉出擊2人來不及穿衣被逮