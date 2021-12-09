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社會 社會焦點 保障人權

外籍移工深夜開毒趴狂歡　移民署拂曉出擊2人來不及穿衣被逮

記者沈繼昌／桃園報導

移民署桃園專勤隊接獲情資，桃園區一家KTV專對外籍移工做生意，違法提供毒品開趴，專勤隊會同桃園警分局成立專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，5日凌晨持桃園地院核發搜索票拂曉突襲，發現一家已歇業KTV內有不少移工進出，當場查獲13名越南籍移工在包廂內開毒趴，其中還有2人上半身赤裸玩HIGH了，見移民署官員與警方現身當場傻眼，除全部被帶回驗尿外，現場還起出毒品咖啡包、K他命等毒品證物，全案依毒品危害防制條例罪嫌函送桃檢偵辦。

▲移民署桃園專勤隊本月5日在桃園區某歇業KTV拂曉出擊，查獲十餘名移工開毒趴狂歡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊本月5日在桃園區某歇業KTV拂曉出擊，查獲十餘名移工開毒趴狂歡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊本月5日在桃園區某歇業KTV拂曉出擊，在包廂內查獲移工開毒趴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊本月5日在桃園區某歇業KTV拂曉出擊，在包廂內查獲移工開毒趴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署桃園專勤隊指出，上月接獲情資，桃園區市區內一家外觀看起來已歇業KTV，但入夜後卻有大批移工進出，移民署與桃園警方監控半月，發現該KTV看似停業卻專門做移工生意，KTV門禁管制森嚴並周邊有多台監視器監控人員進出，欲進入還需由移工牽線引薦，移工幾乎都搭乘專車接送進入消費。

▲移民署桃園專勤隊本月5日在桃園區某歇業KTV拂曉出擊，有移工來不及穿衣就被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊本月5日在桃園區某歇業KTV拂曉出擊，有移工來不及穿衣就被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組經多日蒐證，5日凌晨持搜索票拂曉突襲，警方與移民署人員進入後，發現包廂內人聲雜沓，移工們見專勤隊人員進來時當場傻眼，現場毒品散布於桌上，其中2名越籍移工還光著上半身一度企圖逃逸仍被拘捕，總計包廂內有13名越籍移工，經比對確認身分後大多為合法移工。

▲移民署桃園專勤隊本月5日在桃園區某歇業KTV拂曉出擊，查獲十餘名移工開毒趴，現場起獲毒咖啡包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊本月5日在桃園區某歇業KTV拂曉出擊，查獲十餘名移工開毒趴，現場起獲毒咖啡包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另於現場查扣毒品咖啡包5包、殘渣袋4個、K菸、K盤、K他命0.4公克、毒品粉末1公克等證物，現場查獲13名越籍移工，其中毒品案通緝與失聯移工各1名，通緝犯已押解台北地檢署歸案，失聯移工部分則暫予收容於桃園市專勤隊臨時收容所。

移民署桃園專勤隊呼籲，外籍移工切勿沾染毒品以身試法，不僅違反社會公共秩序，且容易讓自身財產、生命與身體蒙受重大損害。民眾若發現外籍人士在台從事任何不法活動，可記錄發現時間、處所與案情，向專勤隊等治安機關檢舉。

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