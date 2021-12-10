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民進黨稱沒網軍　國民黨：林錫耀榮登「被打臉王」

▲▼面對1218四項公投，民進黨主席蔡英文、秘書長林錫耀下令全黨總動員。（圖／民進黨提供）

▲1218四項公投，民進黨主席蔡英文、秘書長林錫耀下令全黨總動員。（圖／民進黨提供）

記者徐政璿／台北報導

針對民進黨秘書長林錫耀指稱「民進黨哪有錢養網軍」，國民黨文傳會主委凌濤指出，林錫耀的說法經常被事實結果打臉，榮登「被打臉王」，言論公信力恐怕得大打折扣。

凌濤表示，民進黨側翼網軍數量的龐大、對社會造成的紛擾，台灣社會有目共睹、舉世皆知，林錫耀此番言論，又是另一次「睜眼說瞎話」的最新代表作。

凌濤指出，林錫耀最近更稱四個不同意已經「黃金交叉」、常用「內部分析口吻」當成公開文宣操作，大家只要檢驗其過去發言紀錄，就可知林秘書長「早已是政治反指標」。

凌濤表示，2018年民進黨在地方選舉大敗後，立場親綠名嘴、台師大政研所教授范世平即重砲轟擊，「民進黨高層」在選前拒絕接受可能敗選的民調，還找友善智庫發布選情樂觀的民調，顯然是「自欺欺人，不敗才怪」。眾所皆知，林錫耀是蔡英文重要的選舉操盤手，也是當時民進黨選對會召集人，顯然范世平抨擊的很高機率就是他。

例如，2018年11月，林錫耀就曾在民進黨中常會分析，「陳其邁在市政瞭解上，都相當有下功夫，也相當獲得肯定」，結果是陳其邁丟失了高雄這塊綠營在南部的灘頭堡；林錫耀也曾公開主張要爭取柯粉支持，民進黨不應該攻擊台北市市長柯文哲，事實上是我們看到綠營正規軍如民進黨市議員、側翼如「1450」網軍，至今對柯文哲市長的攻擊從未間斷。

凌濤表示，林錫耀不僅在選舉操盤上的表現差強人意，對民意的解讀更是荒謬，簡直是到了不食人間煙火的地步。例如2021年8月11日，林錫耀在民進黨中執會上提及，民調顯示超過六成支持發放五倍券，沒過幾天就被消基會的民調打臉，高達9成的民眾希望直接領現金取代五倍券。

凌濤補充，林錫耀對政治及社會情勢的「誤判」功力也表現在罷免案上。2021年9月22日，林錫耀認為罷免陳柏惟是扞格主流民意的行為，結果「刪Q」成功。

凌濤說，罷免案成功過關後，民進黨內對林錫耀的怨言頗深，認為林錫耀一直在「冷戰與熱戰」、「要不要全黨動員」間搖擺不定，有這樣不斷榮登「被打臉王」的秘書長，民進黨不但選戰之路恐怕將倍加艱辛，與台灣人民的距離也將越來越遠。

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