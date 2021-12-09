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設計師設計「回家作主」頭貼挺公投　滅火器、聶永真跨界響應

▲▼設計師設計「回家作主」頭貼挺公投　滅火器、聶永真跨界響應。（圖／讀者提供，翻攝自臉書）

▲「回家作主」頭貼上線後，獲得跨界名人響應支持。（合成圖／翻攝自Facebook）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投最後倒數，知名藝術創作者陳青琳9日在臉書貼出由她親自設計的頭貼特效框，用選票及投票戳章的圖騰，建構出「回家作主」的意象，呼籲國人「守護心中的價值，1218回家作主、做自己的主人。」發文後引起熱烈迴響，截至中午為止已有許多網友響應，其中更包括音樂界的滅火器樂團、國際知名設計師聶永真、以及藝文界、設計界、影視界等知名人士都紛紛響應。

今年度公民投票議題包括「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「第三天然氣接收站（三接）遷建」4大案，即將在12月18日舉行投票，攸關台灣重大民生及環保政策，將影響台灣政黨政治，並牽動台美關係及我國國際經貿關係。為提醒國人善盡公民義務，把握自身權益，知名藝術創作者陳青琳發起臉書串連活動，並親自設計頭貼特效框。

陳青琳是「深度設計DEPTH DESIGN」創辦人及藝術創作者，作品多次受邀亞洲、歐美展出，並收錄於各設計年鑑；曾任電影、音樂展演及音樂錄影帶藝術總監，作品橫跨平面與多媒體，為跨領域視覺設計及藝術創作者，近年代表作品有金曲30動畫設計、誠品信義店「信義藝術計畫」《越夢》等。

針對這次「回家作主」特效框的設計理念，陳青琳指出，我們的生活（日常），是由無數選擇推進而成，社會也是經由無數次的選擇才有了現在的樣貌、架構。她表示，無論我們有沒有參與，世界都不會停止改變。參與投票將自己的聲音傳遞給社會，「我們才能擁有心目中的家國。」

「回家作主」特效框的設計，以選票、投票章及票匭的圖騰，排列出環狀的「回家作主」、「1218」、「GO HOME」、「VOTE FOR TAIWAN」等文字。陳青琳表示，希望我們在家庭和社會的關照下，將獲得的能量轉化為利己利人的行動，並在這片自由的土地上，成長為有擔當的公民。

▼聶永真也透過臉書呼籲「投票救國」、「1218回家做主」。（圖／翻攝自聶永真臉書）

▲▼設計師設計「回家作主」頭貼挺公投　滅火器、聶永真跨界響應。（圖／讀者提供，翻攝自臉書）

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