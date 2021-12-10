實驗女逛京站「5小時能幹嘛」　網炸鍋了！反曝1場所最恐怖

▲實驗室女11越28日逛京站，而當天是周年慶。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

「本土零確診」35天破功，南港中研院P3實驗室20多歲女研究員（案16816），因進行新冠肺炎實驗時不慎染疫，由於她足跡遍足雙北，引發民眾恐慌。對此，有鄉民好奇發問，實驗室女曾在京站逛5小時，「有什麼櫃位是能讓人待上五個小時的？」稍早北市府又更新足跡，原來她去逛鞋店與服飾店。

一名網友看完實驗女的足跡後，不禁在PTT以「京站有什麼可以讓人逛5小時的」為標題表示，自己平時去京站百貨，只會去星巴克、或逛服飾店ZARA或Uniqlo，「都是快進快出，不太會待上好幾個小時的」，因此讓他好奇拋問，「京站有什麼櫃位是能讓人待上五個小時的？有沒有八卦？」

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文章曝光後，網友全炸鍋了，「看電影吧」、「當天週年慶」、「肥宅是不是沒朋友？女生吃飯看電影逛街5小時算很短了」、「吃飯排隊加吃就兩小多了吧」、「女生逛街加吃飯，一整天很正常」、「她五點半開始應該是去吃到飽」、「京站超好逛」。

如今，實驗女詳細活動史再曝光，她於11月28日傍晚5點半就到京站，而一逛就到閉店時間10點半，曾逛過運動用品店PUMA與服飾店betty's，接著又搭乘板南線回南港站。事實上，京站28日正值周年慶期間，且又為周末假日，人潮勢必眾多，業者目前已進行消毒作業，將於今（10）日晚上6點後才恢復正常營業。

▲9日指揮中心公布的足跡史。（圖／指揮中心提供）



▲案16816去逛PUMA與betty's。（圖／台北市政府提供）



對此，民眾也錯咧等驚呼，實驗室女出沒公共場所勢必有戴妥口罩，反而比較擔心用餐的地點，包括大三元酒樓、南港車站Global Mall美食區、台北月見ル君想フ、陶板屋、孫東寶等，「這邊最危險的就只有大三元、陶板屋這類餐廳跟公共廁所！因為用餐跟如廁是口罩會拿下來造成飛沫或排泄物傳染的唯一時刻」、「她吃飯的那些地方最需要擔心，因為吃飯一定是沒戴口罩的」、「夭壽，根本是每天都出門欸」。