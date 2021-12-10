加強實驗室防治　蘇貞昌：大家應給第一線防疫同仁支持

記者蔡文鈴／台北報導

台灣本土零確診35天後，昨日爆出南港實驗室女確診新冠肺炎，中央及雙北立刻戒備。對於目前疫情掌握狀況，行政院長蘇貞昌今（10）日上午出席原民會周年活動前受訪表示，第一時間收到指揮中心報告也立刻報告總統，並處理後續防治工作，針對實驗室染疫風險還有要加強的會查清楚。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌表示，因為防疫團隊的努力再加上，國人同胞大家一起配合，「加零」很長一段時間了，這是很不簡單的。發生這個突發狀況，在第一時間指揮中心都有立刻報告，也馬上讓總統知道，總統立刻有指示，立即啟動後續作業，針對個案發生的原因、相對的、應該做的種種防治的工作都馬上進行。

蘇貞昌說，對於在第一線為了防疫，在研究室面對不可知的風險這樣努力的同仁，大家都應該給他們支持。但是，如果還有哪些地方要加強的，也都要整個來查清楚、來加強。

蘇貞昌指出，昨天也立刻匡列，匡列後也立刻進行採檢，幸好都是好的結果，我們會進一步就整個發生的原因，應該進一步要處理的應對作為，都會要求到位。

國內新增1例COVID-19本土確定病例(案16816)，為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於昨日確診，初步研判感染Delta變異株。

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