錯失攔毒時機！女研究員被鼠咬2次發病後離職　拖13天才自篩陽性

記者陳家祥／台北報導

南港中研院P3實驗室一名已離職的職員，因在做新冠肺炎實驗時不慎染疫確診，使台灣在相隔35天後，再度出現本土確診案例。根據疫調，該案在11月26日就出現咳嗽狀況，且日益嚴重，但卻沒有就醫採檢，甚至還在12月3日離職，一直到12月8日出現嗅味覺異常後，自行買快篩劑採檢才發現是陽性確診案例。

▲台北市長柯文哲召開記者會說明中研院個案足跡。（圖／記者林敬旻攝）



黃珊珊提及，案16816為25歲女性，工作室中研院基因體實驗室研究人員，曾於6月28日、7月26日打過2劑莫德納，沒有出入境紀錄，唯一工作就是在中研院基因體研究中心，特別的是10月15日曾被染疫老鼠咬傷，當時快篩陰性，之後就沒有去研究室操作，但11月19日再度被染疫老鼠咬傷，此次沒有做快篩。

黃珊珊說明，11月26日開始有咳嗽狀況，12月1日頻繁咳嗽，12月4日打噴嚏與流鼻水。在出現症狀之後，該案仍沒有馬上就醫，甚至還在12月3日離職；直到12月8日出現嗅味覺異常後，赴診所買家用快篩劑陽性，12月9日由男友騎摩托車去醫院PCR採檢陽性，Ct值15.17。

儘管表示有問題的時候不要忙著究責、要先補破洞，但柯文哲仍忍不住抱怨，「重來一遍，P3實驗室處理新冠肺炎的工作人員有症狀，怎麼會讓他趴趴走？」11月26日第一時間就應該攔下來，現在就不用去煩惱整個過去14天的足跡到底造成多少炸彈。

「這就是人員的訓練、管理。」柯文哲說，我的經驗，出問題如果擺出一副要究責的態度，大家就忙著湮滅證據，所以我現在還需要去調查中央研究院的破口多大，環境要檢消、採檢，人員進出管制，還是要查。

柯文哲強調，出問題不要忙著究責，如果擺出這種態度，每個都忙著湮滅證據，對問題還沒解決，「不究責是一種文化，錯了就錯了，趕快把問題補掉就好」。

▲中研院案16816確診者足跡。（圖／台北市政府提供）



▲中研院確診案疫調說明。（圖／台北市政府提供）