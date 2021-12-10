英美5國外交抵制北京冬奧　法國宣布不跟進「實質作用不大」

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，不會跟進外交抵制北京冬奧。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北京2022年2月將舉冬季奧運，在美國首開第一槍宣布外交抵制後，紐、加、澳、英等國也紛紛宣布不派遣外交代表或官員出席。然而，體育大國之一的法國9日表態，此舉「實質效果不顯著」因此不會跟進抵制冬奧。

根據BBC報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，任何像這樣的抵制僅僅是象徵性的舉動，事實上是無關緊要的，他更傾向於能產生「有用效果」的行動，「我想表明的是，要不就徹底抵制，不派運動員參加比賽，要麼就得採取有用的行動做出改變。」

馬克宏指出，奧運賽事不應被政治化，「我認為我們不應該將這些話題政治化，尤其是在透過無關緊要和僅具象徵性的步驟的情況下。」他補充，法國將與國際奧委會（IOC）合作，制定一項憲章來保護運動員，暗指了中國女網選手彭帥指控中國前副總理張高麗性侵、婚外情事件。

與此同時，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）已經接受了冬奧開幕式的邀請。而中國方面先前表示，抵制本次冬奧、殘奧的國家將「為他們錯誤行為付出代價」。

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