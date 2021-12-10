尼加瓜拉宣布斷交背後意義曝　邱毅點名「這國家」快了！

▲原尼加拉瓜共和國駐台公使李蜜娜與外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

尼加拉瓜9日宣布聲明宣布與台灣斷交，只承認中華人民共和國，台灣邦交國僅剩14國。對此，前立委邱毅今（10）日一早於臉書分析，尼加瓜的動作有很大的意義，既代表美國操作台灣牌的失靈，也代表總統蔡英文搞「台獨問題國際化」的挫敗，而宏都拉斯與台灣斷交的日子也近了。

邱毅透過臉書指出，在尼加拉瓜北部的宏都拉斯剛完成大選，新任總統卡斯特羅原本選前承諾，若能當選就與台灣斷絕官方關係，但選後受到美國施壓，目前仍在猶豫之中。

邱毅認為，美國既會向宏都拉斯施壓，一定也會向尼加拉瓜施壓，如今尼加拉瓜不畏美國壓力，對於宏都拉斯必定引發示範效果，看來宏都拉斯與台灣「斷交」的日子也近了。

邱毅表示，俗話說「形勢比人強」，外交部長吳釗燮近年四處奔走，錢也丟的不少，後面還有美國力挺，這些人為的努力都抵不過形勢的變化。這個形勢就是「台灣是中國的一部分」，兩岸統一是無可改變的現實。

邱毅說，美國這次真是枉做小人了，尼加拉瓜是美國的後花園，相信美國是給了很大的壓力，所以這次尼加瓜的動作有很大的意義，既代表美國操作台灣牌的失靈，也代表蔡英文搞「台獨問題國際化」的挫敗。

邱毅也提到，尤其在美國宣布「外交抵制」北京冬奧會之後，即將進行「民主峰會」之前，尼加拉瓜可說是重重打了拜登一巴掌，這回合的中美博弈，中國贏了！