台灣10大吃到飽排行！欣葉日本料理成人氣王　關鍵5重點曝光

▲Social Lab社群實驗室分析，三個月內「吃到飽話題」的網路聲量表現，排列出10大人氣餐廳。（圖／記者黃士原攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣的吃到飽餐廳深受民眾喜愛，每家主打的招牌與特色都不同，各自擁有不同的粉絲族群。《Social Lab社群實驗室》分析3個月內的「吃到飽」話題的網路聲量表現，排列出10大台灣網友最關注的「人氣吃到飽餐廳」。

《Social Lab社群實驗室》分析台灣各大吃到飽餐廳3個月內的網路聲量表現，結果可以看見，主打日式料理吃到飽的「欣葉日本料理」，以1.2萬的網路聲量奪下排行榜第一。

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欣葉除了豐富多樣的菜色，還分成午餐、下午茶、晚餐等多時段可選擇，最低花500多元就能爽爽吃，在日料中價位相對便宜，而且不論生食、熟食都相當新鮮美味，餐點內容也適合全家老小，深受廣大消費者喜愛。

▲10大台灣網友最關注的人氣吃到飽餐廳。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

網路聲量排行第2名的則是「饗食天堂」，網友認為饗食天堂的菜色相當多樣，而且熟食與使用食材都相當優質，加上時不時會推出新菜色，讓人會想不斷上門，加上開店歷史悠久，台灣北中南部都有分店，在市場具一定知名度。

第3名則是主打海鮮吃到飽的「漢來海港」，由於海鮮、甜品種類繁多，受到顧客粉絲的大力推崇。其他上榜者分別是雲軒西、凱菲屋、和食集錦、遠東Café、饗饗、探索廚房及十二廚。

▲民眾選擇餐廳時的5大主要考量。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

另外分析中也調查，民眾選擇「吃到飽餐廳」的主要考量，第1至第5名分別是「菜色是否豐富、選擇是否多樣」、「價格是否優惠」、「食材是否新鮮」、「服務模式與態度」、「餐廳的位置與用餐環境」。

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