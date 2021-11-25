饗食天堂專業吃法！老饕「先掃3盤炒飯」打底　內行曝免排隊絕招

▲饗食天堂怎麼吃才內行？（圖／記者黃士原攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣人愛吃吃到飽，饗食天堂是近幾年討論度很高的buffet餐廳，到底該怎麼吃才內行呢？一名網友第一次吃饗食天堂，擔心自己隨便亂夾很快就吃飽了，錯過其他必吃的經典料理，「饗食天堂內行人吃東西的順序都怎麼吃？」

原PO在PTT表示，他存了很久的錢終於能去朝聖饗食天堂，這是他第一次光顧，不熟悉有哪些必吃料理，或是該怎麼吃才不會太占胃，究竟何種吃法能一口氣吃到最多、最高檔的食材，「不懂怎麼吃才是老饕的吃法，總不會是先喝氣泡水吧？」

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▲炒飯的呼聲很高。（圖／翻攝自PTT）



最多人推薦的必吃料理竟然是「炒飯」，雖然炒飯是平民美食也很容易飽，但吃過的人都說這一道太經典，「響食天堂最頂的就是炒飯，先來兩盤」、「第一步先霸佔炒飯，要掃盤」、「我一定是先吃一大盤炒飯」、「炒飯先來3碗」。

其他也很多人點名的還有哈根達斯冰淇淋、生蠔，「吃完六桶冰就回本了」、「生蠔先拿，再來螃蟹」、「生蠔吃5輪配啤酒」、「吃哈根達斯，去門市買同樣桶裝一球就要70-80。」內行人指出，如果假日人多要排隊的話，可以先從甜點開始吃，能加快夾餐速度，「反過來吃，先從甜點開始再去鹹食，保證都不用排隊還都吃得到。」