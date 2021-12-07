女伴爆吃海鮮「螃蟹x10+蝦2盤」！他約壞壞悲劇了：有屁味陰影

▲女伴壞壞前狂吃海鮮，結果超尷尬。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「以後打死我也不讓女生挑餐廳了！」一位男網友日前發文，分享他超悲劇的約壞壞經驗，透露女伴當時想要先約個會再進一步，兩人就前往海鮮吃到飽餐廳。結果，女方因為一口氣嗑了10隻螃蟹、2大盤蝦子，以及許多海鮮，進到汽車旅館後肚子不舒服，給了男方一個難忘的陰影，讓其他人忍不住笑噴。

這位男網友在爆料公社APP的《匿名公社》中發文「約跑前吃的食物很重要！！！」說當時約的女伴不喜歡直接開房間，想要先約會、吃個飯，如果彼此都滿意再進行下一步，所以就讓女方選餐廳，她則挑了一間有名的海鮮吃到飽餐廳，「我看她瘦瘦的，想說應該不會很好吃，結果她一口氣吃了10隻螃蟹、2大盤蝦子，還有很多海鮮類的食物，我都傻眼了……」。

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吃完大餐後，兩人就直奔摩鐵，在原PO洗完戰鬥澡、躺在床上等了15到20分鐘，女伴卻一直沒出來，「一直聽到水聲還等不到她出來，過了20幾分鐘，我忍不住問她『還好嗎？需要幫忙嗎？』她悶悶回了一句『不用不用～不要進來，我馬上好。』」再等了大概10分鐘，女方才圍著浴巾出來。

▲吃完大餐，兩人直奔摩鐵開戰。（示意圖／資料照）

男生此時已迫不及待開戰，沒想到前戲都還沒結束，在他要服務女方的時候，他突然聽到「噗噗噗」的聲音，下一秒發生的事讓他措手不及，「伴隨而來是地獄爆炸的屁味，我覺得我要昏倒了！！！」女伴相當尷尬地衝去廁所拉肚子，之後淋浴完出來忍不住道歉「對不起，我可能海鮮吃太多了……腸胃不太舒服，我洗乾淨了，我們繼續吧？」

原PO聽到這句話，滿腦卻只有剛剛的事情，「我覺得我鼻腔還一直瀰漫那要讓我致命的屁味」，頓時沒了興致。但不好意思直說，就婉拒「沒關係，妳身體不舒服，我先送妳回去，我們下次再約。」男網友就以最快的速度送女伴到指定地點，「到家後，我馬上封鎖她，這個我打死不約了，不然我覺得我會永遠有那個屁味的陰影啊！」

男網友最後還直呼，「在這邊奉勸各位，要約之前的吃飯餐廳請慎選！！！不要吃海鮮多的、也不要吃吃到飽、油膩的食物。」語氣讓其他人都不禁笑噴，「對不起～我笑了」、「好生動，畫面感十足」、「還好只有氣體……不然你這陰影會更大。」