東森購物網攜手中華電信　雙12限時快閃送衛生紙、洗衣精、面膜

▲東森購物網攜手中華電信推出「雙12限時快閃活動」。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

看準年終購物潮，東森購物網12/1起展開「雙12年終慶」活動，特別攜手中華電信推出雙12限時快閃，12/9（四）到12/12（日）連續4天，在台北信義區中華電信台北東區服務中心大方送2424串衛生紙、1212包濃縮洗衣精及1212盒面膜，無論是東森購物註冊新會員或既有會員都有機會領取，送完為止。

迎接雙12年終慶，東森購物網推出4天限時快閃活動，12/9、12/10下午17:00以及12/11、12/12下午13:00，在中華電信東區服務中心（台北市信義區松仁路130號）準時開搶，12/9首日送出蝶漾抽取衛生紙1212串，12/10送東風綠茶抗菌濃縮洗衣精補充包1212包，12/11送DeMon面膜1212盒，12/12送東風極柔3層抽取衛生紙1212串。

民眾現場下載「東森購物網APP」並註冊成為會員，進入4天限時快閃活動頁面，由工作人員按下「登記」按鈕，就能免費領取贈品，新會員還可獲得東森幣888枚。已註冊的東森會員在現場進入活動頁面，同樣可獲得贈品，活動期間每位會員限領取一次。

▲東森購物網「雙12年終慶」站上活動區專祭出多重優惠。（圖／東森購物網提供）

東森購物網在雙11檔期業績創新高，雙12年終慶延續買氣，站上活動專區祭出買一送二、121元限時好物、集點加價購等優惠，全站滿額最高送1,350，App下單再加碼，除了同樣滿額送1,350，不限金額消費還可抽一年份衛生紙，另於12/13前單筆滿3,000元即可參加「年終大獎由你決定」許願活動，有機會抽中3C家電等價值萬元豪禮。

東森購物電視通路則推出「1212購給利」活動，12/12特別日當天祭出回饋50%東森幣無上限優惠，當晚8～10點47台公益晚會LIVE商品，更以100%東森幣無上限回饋給會員，同時舉辦「攜手送愛心」公益活動，消費者購買1件商品，東森購物將捐出50元現金，認購年菜捐贈給弱勢團體。