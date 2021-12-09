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雙12限時快閃送衛生紙　Galaxy M12下殺599元、HomePod mini只要300元

東森購物網雙12（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網攜手中華電信推出「雙12限時快閃活動」。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙12購物節即將到來，搶年末最後一檔商機，網購業者再推各種大促優惠，東森購物網攜手中華電信舉辦4天限時快閃，衛生紙、洗衣精、面膜大方送；蝦皮購物主打天天有1折夯品，12/10特別推出SAMSUNG Galaxy M12限量下殺599元、HomePod mini下殺300元、三洋咖啡機不到百元，是必搶重點；momo購物網則於12/10～12/14推出6大回饋。

迎接雙12年終慶，東森購物網今起一連4天，在中華電信東區服務中心（台北市信義區松仁路130號）有限時快閃活動，分別於12/9、12/10下午17:00及12/11、12/12下午13:00準時開搶，12/9首日送出蝶漾抽取衛生紙1212串，12/10送東風綠茶抗菌濃縮洗衣精補充包1212包，12/11送DeMon面膜1212盒，12/12送出東風極柔3層抽取衛生紙1212串，無論是東森購物註冊新會員或既有會員都有機會領取，送完為止。

東森購物網站上雙12活動專區也祭出買一送二、121元限時好物、集點加價購等優惠，全站滿額最高送1,350，App下單再加碼，除了同樣滿額送1,350，不限金額消費還可抽一年份衛生紙，另於12/13前單筆滿3,000元即可參加「年終大獎由你決定」許願活動，有機會抽中3C家電等價值萬元豪禮。

▲▼三星Galaxy M12。（圖／三星提供）

▲雙12搶1折品牌夯品，12/10有SAMSUNG Galaxy M12限量下殺600元有找。（圖／三星提供）

蝦皮購物搶攻雙12天天推出1折品牌夯品，12/10必搶重點是在12～18點推出的SAMSUNG Galaxy M12超殺機，原價5,990元，限時限量只要599元；自煮咖啡最省錢，原價790元的三洋4人份咖啡機，用79元就能入手。12/11的18～24點時段更有APPLE HomePod mini，祭出史上最低價，只要300元就能帶回家。

另再攜手大咖品牌，正式宣布蝦皮商城Android旗艦館上線，包括Samsung、Google、realme、OPPO、小米、POCO、ASUS、Sony的8大品牌官方旗艦店進駐，天天撒高額優惠券與超值折扣，平價熱門機型POCO M3 64G獨家優惠價3,599元，搭配賣場折價券及商城85折券僅2,804元。

momo購物網「12.12年終盛典」正式活動於12/10～12/14推出6大回饋，「整點搶最高999momo幣」每日共12時段狂撒最高999 momo幣，12/12一日限定優惠「消費滿額瓜分120萬，下單抽谷關虹夕諾雅 日式奢華之旅，消費滿額送萬份麥當勞/築間火鍋美食」、12/13、12/14不限金額下單再抽市價15,999元iRobot掃地機，以及32家銀行回饋最高20%momo幣。

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