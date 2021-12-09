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雙12一定要搶！超商「大杯美式」爽喝只要12元

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富大杯美式於雙12當天下殺12元。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

雙12即將到來，咖啡控又有福啦！就有超商祭出超殺咖啡優惠，只要花12元就能爽喝大杯美式，而且每人最多能買5杯還可以寄杯，買到就是賺到，另外還有咖啡優惠組合，大杯美式、大杯拿鐵同品項「買12送12」，咖啡控可要把握機會省荷包了。

雙12當天，萊爾富就在Hi-Life VIP APP內整買零取開設「雙12專區」，於12/12當日分別推出大杯熱美式咖啡下殺12元活動（限量1.2萬杯，每人限購5杯，可採寄杯和分批取貨，兌換天數60天）、大杯美式咖啡和大杯拿鐵（冰／熱皆可）享「同品項買12送12」（兌換天數78天），最高現省660元。

▲7-11即日起至12/14也有指定咖啡飲品加價購優惠。（圖／7-11提供）

7-11為回饋OPEN POINT會員，即日起至12/14止推出超值加價購活動，期間會員消費不限金額到店消費，結帳時只要報會員手機號碼，單筆即享「指定CITY飲品買1送1」優惠，包括CITY CAFE大杯熱美式、CITY CAFE大杯熱濃萃拿鐵、現萃茶熱經典純奶茶等熱銷商品，且單筆不限加購組數，直接替荷包省一波。

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