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台北萬豪酒店「年菜」東森購物開賣　買再送餐券、抽住宿券

台北萬豪酒店「年菜」東森購物開賣（圖／東森購物網提供）

▲台北萬豪酒店在東森購物網推出的「闔家團圓年菜組」，全套六道佳餚，東森價只賣3,980元。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

因疫情影響，許多餐飲名店投入網購通路，迎接農曆新年，台北萬豪酒店「宴客樓」主廚高鋼輝特別設計「闔家團圓年菜組」，在東森購物網獨家銷售，將於12/15（三）晚間22:00在東森電視購物第47台LIVE直播開賣，活動期間不只推出東森會員獨享三重好禮，東森購物再加碼送，最高可獲得總價值6.8萬元贈品。

台北萬豪酒店老董喜愛在家設筵款待賓客，也將「宴請賓客」的這份熱情延伸至餐廳，「宴客樓」料理以粵菜為主，台式菜色為輔，由高鋼輝及洪福龍雙主廚職掌。其中，來自香港的高鋼輝，擁有逾40年料理經歷，特別擅長融合中西、兼容傳統與創新，2016年曾擔任台灣總統就職晚宴的國宴主廚，也曾受英國前首相柴契爾夫人、美國前總統老布希等國際元首及世界級名導、巨星推崇。

台北萬豪酒店「年菜」東森購物開賣（圖／東森購物網提供）

▲▼由台北萬豪酒店「宴客樓」主廚高鋼輝（右2）設計的「闔家團圓年菜組」，在東森購物網獨家銷售，12/15起開放訂購。

台北萬豪酒店「年菜」東森購物開賣（圖／東森購物網提供）

此次台北萬豪酒店在東森購物網推出「闔家團圓年菜組」，共有六項大菜，精燉多時、濃潤美味的「鮑魚干貝佛跳牆」，肉香四溢的「松露醬燒帶骨豬棒腿」，滋味可口的「香栗蔥燒雞」，耗時28小時製成，獲獎無數的「港式臘味黃金油飯」，濃潤美味的「私房豬肚小排四神湯」，以及甜品「富貴團圓五福芋泥」，全套市價11,757元，東森價只賣3,980元。

台北萬豪酒店「年菜」東森購物開賣（圖／東森購物網提供）

▲香栗蔥燒雞。

台北萬豪酒店「年菜」東森購物開賣（圖／東森購物網提供）

▲松露醬燒帶骨豬棒腿。

台北萬豪酒店「年菜」東森購物開賣（圖／東森購物網提供）

▲鮑魚干貝佛跳牆。

台北萬豪酒店「年菜」東森購物開賣（圖／東森購物網提供）

▲買「闔家團圓年菜組」，送台北萬豪酒店平日午間海鮮沙拉吧單人券2張，再抽天際萬豪套房住宿券。

除了推出獨家設計年菜，還大方回饋消費者，推出東森會員獨享三重好禮，買就送台北萬豪酒店市價2,156元的平日午間海鮮沙拉吧單人券2張，再抽價值65,875元的天際萬豪套房住宿券，東森購物也有回饋再加碼，凡購買滿三件再送豬排或雙腸組禮盒，最高可獲得總價值2.1萬元的贈品。

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