新店槍手被遣送回台　陸委會感謝對岸「也不忘提陳同佳案」

▲新店槍手被押解回台。（圖／記者張君豪翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

新店槍擊案嫌犯黃泳群潛逃廈門，8日被大陸公安遣返，並由刑事局警官押解回台。對此，陸委會8日晚間向陸方表達肯定與感謝；但也特別提到陳同佳案（港女命案），強調台港雙方目前無司法互助協議，雙方有必要就此進行司法互助合作。

陸委會表示，針對兩岸治安單位合作，我方派員前往中國大陸福建廈門機場，將新店槍擊命案黃姓嫌返押解回台，以接受我司法偵辦、審判，我方對此表達肯定與感謝之意，「在黃姓嫌犯押解入境後，將依據中央流行疫情指揮中心防疫要求，進行檢疫、隔離，並交由案件偵辦機關進行後續之訊問、關押等偵審事宜。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，維護社會治安、打擊犯罪，政府責無旁貸，「過去兩岸治安機關聯手打擊犯罪，有效遏止犯罪份子氣焰，並深獲兩岸民眾肯定。」

陸委會強調，那些企圖在犯案後利用潛逃境外來脫免罪責的犯罪嫌疑者，不要心存僥倖，也無法得逞，「希望未來兩岸可持續透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，推動合作打擊犯罪工作，以保障兩岸人民權益及福祉，並彰顯司法正義。」

另外，陸委會也提到，台港雙方目前無司法互助協議，對於犯案後即潛逃返港的陳同佳，因該案涉及台港雙方管轄權與相關公權力行使，須由台港雙方進行溝通，為確保該案件後續偵查、審判之順利進行，且基於證據的完整性與合法性不容被挑戰，台港雙方有必要就此進行司法互助合作，「我方過去一再重申此一立場，亦盼能獲港府正面、積極之回應。」

▼陳同佳2018年在台殺害女友後潛逃香港，至今尚未來台投案。（圖／路透社）

