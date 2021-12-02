海峽論壇下周舉辦　陸委會：「大型統戰平台」奉勸民眾勿參加

▲受疫情影響，去年海峽論壇就以視訊模式舉辦。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／台北報導

第十三屆海峽論壇將於12月10日在廈門透過視訊舉辦，傳出大陸全國政協主席汪洋將出席。對此，陸委會警告，海峽論壇為中共主辦的大型對台統戰平台，奉勸民眾及民間團體勿輕易參加。

陸委會發言人邱垂正2日表示，海峽論壇歷年來藉由活動拉攏、分化台灣，宣傳對台灣統戰的成果，以達成其統一台灣的政治目的，針對該論壇，政府也延續一貫的政策立場，有四點提醒。

邱垂正指出，第一是禁止在台舉辦海峽論壇相關活動，無論是實體或視訊、錄影，海峽論壇活動不改變其統戰本質，陸方不可以在台舉行論壇分支活動，及相關延續性活動，我地方政府、人民或團體，不得與陸方在台合辦相關的論壇活動，不希望我方人員透過視訊參加，造成任何在台舉辦的事實。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正提到，第二是無論實體或網路，禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動，也不樂見地方政府人員參加相關活動，奉勸民眾及民間團體勿輕易參加。

邱垂正表示，第三是禁止機關、團體或個人，以任何形式參加涉及「消滅中華民國的一國兩制台灣方案」或中共所謂的「民主協商」等活動。

邱垂正指出，第四是為了防範中共對台統戰滲透，傷害我主權與民主，政府已完成包含國安五法、反滲透法等國家安全之法制，提醒國人參與兩岸交流時，應遵守兩岸條例及相關法律規範，不得與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為與締結聯盟，避免觸法。

最後，邱垂正強調，推動兩岸人民正常交流往來，是政府既定政策，政府支持秉持對等尊嚴、合於規範、不涉及任何政治前提的兩岸交流，但近年中共加大對台政軍威脅，意圖破壞分化台灣的民主社會，今年更不排除利用海峽論壇宣傳操作「反獨促統」的政治主張，呼籲國內各界切勿配合中共對台統戰操弄，共同維護國家主權與自由民主。