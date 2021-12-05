陸委會擬修法承認兩岸同婚　拿不到對岸結婚證書仍困難重重

▲同婚專法已於2019年通過。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台灣已於2019年通過同性婚姻合法化，但兩岸同性伴侶受《兩岸人民關係條例》等限制，仍無法成立婚姻關係。陸委會近日預告修正《兩岸人民關係條例》第41條，以保障兩岸同性婚姻，並減少對兩岸同性婚姻與跨國同性婚姻的差別對待。

陸委會在修法預告說明中表示，鑒於司法院釋字第748號解釋施行法已施行，平等保護相同性別二人之婚姻自由，但該法並未規範跨國或兩岸同性婚姻，為保障我國國民與未承認同性婚姻之外國人間，也得成立婚姻關係，司法院院會於先前通過涉外民事法律適用法第46條、第63條修正草案。

陸委會指出，隨著兩岸往來頻密，兩岸交流環境也發生相當之變化，衍生之民事法律關係及類型越趨複雜（例如智慧財產權、商品製造人等特殊侵權行為、成年年齡調整、同性婚姻承認與否等），是本條例第41條至62條之選法規定，已不足因應當前時空環境及實務需求。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會提到，再者，本條例第41條至第62條之選法規定，係參考81年立法當時之涉外民事法律適用法之精神及規定，但隨著政治社會環境及世界局勢已發生變化，且原所參考之立法例及學說理論亦有變動，涉外民事法律適用法

已於99年5月大幅修正。因此，為使涉陸及涉外事件之選法法則及選法結果趨於協調一致，減少裁判歧異，俾與時俱進，爰擬具 《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，共計修正1條及刪除21條。

陸委會還說，考量無論是兩岸間或涉外民事事件之法律衝突選法法則，目的均在兼顧程序正義與實體正義，為避免因涉外、涉陸採不同選法法則，形成衝突法選法結果不協調之現象，減少裁判歧異，爰明定民事，涉及大陸地區者，除本條例另有規定外，準用涉外民事法律適用法之規定；另基於法律不溯及既往原則，參酌涉外民事法律適用法第62條規定，明定在本次修正施行前發生者，不適用修正施行後之規定。

陸委會並在修正要點中指出，「考量無論是兩岸間或涉外民事事件之法律衝突選法法則，目的均在兼顧程序正義與實體正義，為避免因涉外、涉陸採不同選法法則，形成衝突法選法結果不協調之現象，減少裁判歧異，爰明定民事，涉及大陸地區者，除本條例另有規定外，準用涉外民事法律適用法之規定；另基於法律不溯及既往原則，參酌涉外民事法律適用法第62條規定，明定在本次修正施行前發生者，不適用修正施行後之規定。」

不過，必須注意的是，目前大陸未開放同性婚姻，兩岸同性伴侶無法在大陸取得結婚證書，依照現行的兩岸婚姻程序及流程，雙方沒有結婚證書可在台灣（海基會）辦理文書驗證，大陸配偶也無法以「團聚」方式來台，從而進入到移民署面談階段；因此，就算上述修法內容通過，兩岸同性伴侶在台登記結婚仍面臨許多困難。

▼現行兩岸婚姻流程。（圖／翻攝海基會）

