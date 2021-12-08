婦幼族群守護神　嘉市警蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

▲嘉義市政府警察局第二分局偵查佐蔡孟宏(圖右)，榮獲內政部警政署109年「婦幼安全工作績優員警」表揚 。（圖／嘉義市警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局偵查佐蔡孟宏， 109年屢破社會矚目婦幼案件，經推薦甄選，不負眾望榮獲內政部警政署「109年婦幼安全工作績優員警」，局長黃建榮於8日月報中代表警政署署長陳家欽頒發獎狀公開表揚。

黃建榮指出，偵查佐蔡孟宏對轄內家庭暴力防治、高風險家庭個案、兒少保護、兒少性剝削防制、性侵害及性騷擾防治、婦幼安全預防宣導等工作嫻熟，積極投入，充滿熱枕。

蔡員以刑事幹員的敏銳度偵辦婦幼案件，109年偵破「年少無知，遭惡鄰殘害」、「藉酒壯膽，趁勢性交」、「欠債無力償還，遭脅迫拍攝裸照」、「屋簷下色狼，偷拍家人隱私」、「不甘分手，逼迫拍裸照散布」、「恐怖房東，起色心強行猥褻」等案件；偵辦婦幼案件必須投入甚多辛勞度、過程更具困難度，但能替被害人伸張正義、保護扶助弱勢，辛苦是值得的，更對整體婦幼安全治安有具體貢獻、發揮標竿學習影響力。

「把每一件簡單的事做好就不簡單；把每一件平凡的事做好就是不平凡。」蔡獲悉得獎的當下，引用股神巴菲特講過充滿智慧的言語，在婦幼保護工作的領域中，每個夥伴都是既簡單又平凡的人，宛如小小螺絲釘，藉由各個簡單且平凡的串聯，才能滴水不漏的做好婦幼人身安全保護工作。