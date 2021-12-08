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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／直擊三接鋼樑直插藻礁　潘忠政秀照片：戳破蔡英文謊言

▲▼潘忠政公布照片，三接就是蓋在藻礁上。（圖／翻攝潘忠政臉書）

▲潘忠政公布照片，三接就是蓋在藻礁上。（圖／翻攝潘忠政臉書，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委李德維昨（7）日偕同珍愛藻礁公投領銜人潘忠政與中油公司代表，至三接棧橋施工現場勘查，驚見三接棧橋的橋墩鋼樑就筆直地插在藻礁上，一舉戳破總統蔡英文稱「三接沒有蓋在藻礁上」的謊言。

李德維指出，昨天與潘忠政前往大潭藻礁三接考察，突襲施工處竟發現三接棧橋的橋墩鋼樑就筆直地插在藻礁上，雖然經濟部第三接收站網站，針對大潭藻礁G1跟G2區有24小時的直播，但只要鏡頭稍微轉換方位，就能看到生態被破壞的狀況，且有照片為證，痛批行政院長蘇貞昌還敢辯駁三接傷害藻礁是假新聞，蘇貞昌才是真正的造謠說謊者，令人不齒。

▲▼潘忠政公布照片，三接就是蓋在藻礁上。（圖／翻攝潘忠政臉書）

潘忠政表示，感謝蔣萬安、李德維兩度安排考察三接工程，天時地利人和恰巧能清楚看到施工地點的鋼樁就是蓋在藻礁上，這就是大自然要告訴我們的真相，戳破了蔡英文總統所謂「三接沒有蓋在藻礁上」的謊言；打臉蘇貞昌的「假訊息」之說；更凸顯經濟部長王美花「蓋在岩石上」之言的荒謬。

潘忠政指出，這些臨時棧橋的鋼樁直接刺進藻礁內，蔡政府卻說這不影響生態，難道一把劍插入人體內再拔出，身體不會有損傷嗎？他痛批，民進黨上台後，台灣的環境跟人權都在倒退，要期待執政黨認錯道歉很難，因此他呼籲全國民眾1218在藻礁公投投下同意票，才是讓為政者徹底謙虛、改變的良藥。

▲▼潘忠政公布照片，三接就是蓋在藻礁上。（圖／翻攝潘忠政臉書）

民眾黨立委蔡壁如表示，執政黨現在鋪天蓋地都在宣傳三接沒有蓋在藻礁上，事實上，不只潮間帶已經破壞0.58公頃、棧橋破壞0.4公頃、港區也破壞藻礁，為何蘇貞昌可以睜眼說瞎話到這種地步？

立委林為洲則強調，蔡英文、蘇貞昌都一再澄清三接沒有蓋在藻礁上，經濟部次長曾文生卻於12月1日衛環委員會考察時，坦言棧橋落墩的部分確實影響到總面積萬分之四的藻礁，第一時間還被蘇貞昌駁斥為假消息；經濟部長王美花在立法院備詢時還在為蔡政府歌功頌德，護航興建三接的規劃，已經對整個生態做到最好的保護，他痛批，蘇內閣說謊成性，只剩謊言洗腦、恐嚇人民。

▲▼潘忠政公布照片，三接就是蓋在藻礁上。（圖／翻攝潘忠政臉書）

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