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蔡政府希望林秉樞風波快過去　賴士葆：想回到公投輾壓在野黨

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞家暴案掀起政壇不小波瀾。（圖／記者游宗樺攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件，引發社會譁然，更牽扯出民進黨網軍、派系爭議，對此，國民黨立委賴士葆表示，冰山一角的林秉樞網軍事件，新聞熱潮很快會過去，現在蔡政府只希望快回到公投的主軸，繼續輾壓在野黨，好求得逆轉勝。

賴士葆指出，當主流民意都在譴責高嘉瑜被暴力、限制人身自由、偷拍，蔡政府第一時間立刻回應，同聲附和。後來扯出網軍與政治人物綿密交往，網軍被豢養成為政治打手，帶風向、抹黑攻擊、製造假新聞等諸多的劣跡事件一一浮上檯面，蔡政府低調到噤聲，真的很詭異又矯情。

賴士葆表示，網軍攤開來的都是自家人，說不得、碰不得、辦不得，只好選擇性辦案，蘇貞昌和法務部長說一切可疑的事項都會依法偵辦到底，「至於究竟什麼是可疑的事項，什麼是要進一步偵辦的事項，檢調會決定。」

對於林秉樞牽扯出綠營網軍、派系疑雲，賴士葆指出，用網軍治國就是吃嗎啡，養網軍的是政府，網軍、側翼帶風向攻擊在野黨，一聲令下可以動員千軍萬馬攻擊對手，低成本，高效率，治國用網軍，讓蔡政府上癮了，戒不掉，卻開始腐蝕台灣民主的根基。

對於綠營網軍爭議，賴士葆指出，經過了上次楊蕙如的經驗，蔡政府已經有處理網軍被踢爆的經驗，知道危機處理的SOP。當年綠營的人都在切割與楊蕙如關係不熟，就像現在切割與林秉樞不熟一樣的套路。話語權都在執政黨手上，「網軍側翼繼續在社群發酵，或許是詞窮了，連阿共仔的陰謀都出現，就令人啼笑皆非了。」

賴士葆表示，網軍並非台灣獨有，然而網軍在台灣幾乎等同社會的亂源，網軍、側翼拿錢辦事，奉命出征在野黨之外，也在網路社群帶風向，製造假新聞黨同伐異，然後讓主流媒體再跟進，擴大炮製假新聞，在談話性的節目中找親綠名嘴繼續更深入衍伸。最後是非完全被扭曲。

賴士葆指出，很多類似「曾參殺人」的新聞就這樣被傳得沸沸揚揚，在野人士長期都是這種Me Too受害人，無力反駁伸冤，百口莫辯，深深體會千夫所指，無病而死的痛楚，這是戕害民主人權的台版綠色恐怖進行式。

賴士葆表示，冰山一角的林秉樞網軍事件，新聞熱潮很快會過去，檢調不會擴大偵辦揪出不法，只會縮小偵辦免得刨自己的根，網軍與執政黨的豢養依附關係繼續進行，各取政治利益和經濟利益，黯黑勢力仍然在虛擬世界囂張作惡。現在蔡政府只求新聞風波快過去，快回到公投的主軸，繼續輾壓在野黨，好求得逆轉勝。

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