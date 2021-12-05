她半夜被吵醒！隔壁「聊天+親熱」過程全聽見　網驚：才18分鐘？

▲原PO凌晨3點多被隔壁情侶的恩愛聲吵醒。（圖／達志影像／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

凌晨3點是多數人睡得正熟的時候，若這時被任何噪音吵醒，任誰都會心情不好。近期有位女網友在《爆怨公社》抱怨，半夜三點多被隔壁情侶的聊天聲吵醒，本來以為一下就結束，沒想到接下來是親熱聲，整個過程都被她清楚聽見，貼文卻令網友們全歪樓。

原PO一開頭就氣炸罵聲，「你X的」，表示自己在凌晨3點多的時候，被住在隔壁的情侶傳來的聊天聲吵醒，本來想說應該一下就結束，卻沒想到接下來聽見的聲音越來越母湯，「聊到4點34分開始打炮，打到4點52分」，正當原PO心想「終於要結束了吧」，沒想到情侶又開始聊天，讓原PO簡直要崩潰。

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原PO憤怒說道，「林祖媽明天8點要工作」，情侶們早上還可以好好地睡覺，這讓原PO決定來個復仇計畫，「我已經準備好讓鬧鐘5分鐘響一次」，打算要讓鬧鐘響到自己下班到家為止，「D房的，我就是在說你們」，原PO也解釋，不是不能聊天，但深夜時段音量請小聲是基本禮貌，「打炮沒關係，打完早點睡好嗎」。

貼文一出，網友們卻紛紛歪樓，集中注意在隔壁情侶恩愛所花費的時間，「18分鐘，下課一鞠躬」，「只有18分鐘」，「52-34=18」，「我什麼都沒注意看只注意大概18分鐘」，「失敗的18分，還騷擾到別人，失敗中的失敗」，「如果可以，誰會想要用聊天來湊時間長度」。

也有許多網友提供建議，分享許多下次遇到這種情形可以使用的方法，「去敲他房門喊，你老婆來了」，「放動作愛情片，放久一點，讓女生嫌棄男生」，「加大力度電視聲開到13，反正房東不處理，就鬧鐘跟電視聲一起來」。