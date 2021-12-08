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台灣能逃過變異株入侵？李秉穎認「有點緊張」：清零不等於沒危機

▲▼李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

▲指揮中心專家小組成員李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

國內本土零確診至今已維持近一個月，但指揮中心昨（8）公布的境外移入個案創下今年新高，達到21例確診。對此，指揮官陳時中表達擔憂；而疫情指揮中心專家小組召集人李秉穎也坦言，「有點緊張」。他強調，雖然清零很久但不代表沒有危機，尤其年節將近，返台人士數量會增加，請民眾一定要做好防疫規定。

本土持續加零，國內疫情可控的狀態下，陳時中認為，嚴格標準來看，已達到兩個潛伏期以上，可說是「再度清零」也感謝大家共同努力。不過，他也擔憂，目前本土雖是穩定，可還有兩個危機，一是境外移入、二則是變異株，望民眾還是要嚴守戴口罩、社交距離等措施。

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李秉穎今（8）早接受資深媒體人周玉蔻訪問，被問及「境外移入一直增加，會不會大魔王病毒總有一天就爬進來？」他坦言「對，這有點緊張」。

李秉穎說，大概也是因為年節將近，所以返台人士會愈來愈多，且這段時間還有變異株的出現，因此邊境防疫真的要嚴謹。他指出，雖然本土清零好幾週，絕對代表境內的病毒已經控制住，但仍不能完全放鬆，因為現在還有很多出入境旅客，不曉得何時會有漏網之魚，如果出現了，也不見得是防疫政策漏洞所造成的。

李秉穎舉例，若有個案例剛好潛伏期超過14天才確診，屆時在自主健康管理政策他還是可以進到社區。他提醒，大家千萬不要過於鬆懈，「清零很久不代表沒有危機」，依舊要完整執行防疫規定。

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