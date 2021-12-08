10月解隔陰性！60多歲男12月確診列境外　指揮中心：國外就染疫

▲一名尼加拉瓜入境的本國籍男子近日因出國需求，再度採檢確診。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨公布10例境外移入確診個案，其中案16773居家檢疫期間採檢均為陰性，但他的入境日為10/29，直到12/5因出國需求再次PCR採檢，結果為陽性，中間雖經過一個月，但仍被指揮中心列為境外移入。對此，指揮中心也說明，該確診者Ct值為39.6，已無傳染風險。

有關案16773為尼加拉瓜入境的本國籍60多歲男性，施打過2劑嬌生疫苗。但在居家檢疫期間採檢均為陰性，自10/29入境後，12/5因出國需求採檢後確診。指揮中心說明，確診者Ct值為39.6，已匡列8名接觸者列居家隔離。

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指揮中心表示，個案的IgG、IgM皆為陽性，推測應是在國外就感染，回國期間處於陰陰陽陽階段，因而研判仍屬境外移入。

對於該名確診者返國超過1個月後，才又再度確診恐引發民眾憂慮，桃園市政府衛生局回應，個案為三代同堂，家人目前皆已進行隔離，經採檢均為陰性，也無出現症狀。個案足跡已透過實聯制追蹤確認，且評估個案Ct值高達39.6，沒有傳染疑慮，呼籲民眾無需恐慌。

據了解，該確診者有一名孫子就讀小學，衛生局指出，接觸者經採檢為陰性，而確診者孫子的同學們屬接觸者的接觸者，依規定沒有停課必要。