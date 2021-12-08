柯文哲才嗆政院查網軍　前幕僚爆：李柏璋曾是柯的義勇軍

▲台獨機關槍李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）



記者陳家祥／台北報導

立委高嘉瑜的家暴案演變成網軍風波，也揭開施暴男林秉樞、「台獨機關槍」李柏璋等人複雜的政界、商界關係。曾幫柯文哲操刀Line官方帳號的民眾黨前不分區立委提名人吳靜怡，自爆認識「台獨機關槍」李柏璋，甚至2014年，李柏璋義務幫很多忙；吳也提到，「這傢伙（李柏璋）曾經是義勇軍」。

吳靜怡8日在臉書爆料，2014年是網路在政治爆發的開端，無論是粉專、大數據、小額募款都是新型態，「我認識李柏璋跟認識周世恩、TonyQ都是一樣概念，知道彼此但不熟，我跟方文山講話的字數，比他們都多」。

吳靜怡說，最後一次看到李柏璋，是在2019年民眾黨高雄後援會舉辦烤肉的時候，「我被他可愛兒子吸引，兒子就坐在兒童電動車上，意氣風發」。吳提到，這次事發後，有人好心建議切割，但她認為不需要假裝清高，更不是「林秉樞」們，只認識高、大、尚的人，「要說『不認識李柏璋』，很抱歉，辦不到！畢竟，無論他之後變好或變壞，這傢伙曾經是義勇軍」。

至於柯文哲多次強調自己沒有網軍，吳靜怡受訪表示，「柯文哲自己有沒有網軍我不清楚，但柯文哲有沒有叫人用網軍，這是另外一件事」。

「很多人都說自己沒有網軍。」吳靜怡說，很多政治人物都跳出來說網軍該死，一副自己都沒有網軍，或許他們真的沒有，因為他們自己只會用手機、會用FB、會用Line已經很了不起，其他他們自己都不會，「但是不能這樣就去罵網軍，很怪」。

吳靜怡表示，沒有任何一個政人物在進行政治選舉動作的時候沒有使用網路宣傳，現在全台灣的人抓到高嘉瑜這件事情，不去關心台灣恨多女性受到威脅、暴力脅迫的事情，不去關心林秉樞人格教育的問題，反而去撻伐網軍，這是一件非常荒謬的事。