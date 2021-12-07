柯文哲籲蘇貞昌查網軍　王世堅譏：柯是「網軍之父」先自銬去自首

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者袁茵攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案扯出網軍帶風向，台北市長柯文哲遂號召民眾每人去信行政院，要求閣揆蘇貞昌嚴查網軍。對此，民進黨台北市議員王世堅認為此舉很好，但柯文哲曾自稱「網軍之父」，是網軍最大受益者，真要抓網軍的話，柯文哲先把自己銬起來去向檢察官自首。

被問到網軍對民進黨不是好的影響，王世堅7日表示，林秉樞敢做這駭人聽聞的事情，背後是有恃無恐，很清楚，林就是網軍頭子。接著，王世堅說，柯文哲曾很自豪承認自己是「網軍之父」，當首都市長都坦承有網軍，相信國內各政黨、政團、政治勢力、政治領袖，或多或少都有網軍來護航。

王世堅指出，網軍講好聽是幫主子胭脂抹粉、造神，但最糟糕的是，他們泯滅人性，幫主子出來消滅對手，這是最可怕的；網軍躲在鍵盤後面，年紀輕輕就出賣自己的靈魂，用極盡無人性的修辭、言論來霸凌、糟蹋對手。這現象好幾年了，一些沒有是非的少數政治惡棍們，就是有了資源，豢養網軍當作武器。

王世堅說，國民黨最近網軍才被抓到，民進黨少數人也迷信這種暗黑勢力。表面上陽光，背地裡讓暗黑勢力幫你攻擊對手，政治之風絕對不能這樣，政治要清明，所以他自己非常感慨。

怎麼看柯文哲號召一人一信去信行政院呼籲徹查網軍，且說自己是網軍受害者？王世堅批評，柯文哲是網軍最大受益者，作賊喊抓賊，真要抓網軍的話，柯文哲把自己銬起來去向檢察官自首。王世堅也對柯文哲開嗆，你就是網軍之父，「我公開指責你」。

王世堅指控柯文哲假借市政宣傳知名來豢養網軍，並舉悠遊卡總經理邱昱凱為例。他說，邱昱凱是柯文哲手下的網軍頭子，而柯常常說自己的網軍是義勇軍，不用錢；但不用錢的最貴。邱奕凱表面上沒有網軍頭目的薪資費用，但柯文哲賞邱悠遊卡公司總經理職位，這不就是了嗎？不用錢的最貴。

王世堅斥責，悠遊卡公司的經營要有財經、金融背景，學經歷沒有不打緊，但也要有這方面能力的人來當，結果柯文哲為了豢養網軍頭目，賞邱昱凱該職位，如今悠遊卡公司的使用人數、營業額及匯兌金額都看不到一卡通公司的車尾燈，為什麼？因為柯文哲重用網軍頭子，公器私用，這更可惡。

王世堅表示，所以柯文哲要人一人一信寫到行政院，要求查辦網軍，這很好，可是在大家「一人一信」之前，柯文哲先把自己銬起來自首，先去檢察官那邊投案再說。