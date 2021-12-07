柯文哲喊嚴查網軍　顏若芳點名這3人「說別人前看看自己」

▲顏若芳批朱立倫、羅智強、柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，牽扯出網軍案外案。台北市長柯文哲近日在臉書呼籲，一人一信寄到行政院，請行政院長蘇貞昌徹查網軍。對此，前民進黨發言人顏若芳反批，說別人之前要不要看看自己？政府從未養網軍也不可能養網軍，難道最聰明的人不知道政府機構的預算執行，都是攤在立法院朝野各黨面前受公開透明的檢視的嗎？「養網軍這件事根本就是烙印在柯文哲、朱立倫和羅智強心底的名字」。



顏若芳7日表示，柯文哲被爆料與網軍開會、讓網軍直接不演了，一起參與決策，甚至讓自己的網軍頭子擔任悠遊卡總座，當年台灣民眾黨不分區立委提名人吳靜怡也在臉書寫過「柯文哲，你捶我什麼桌子？」一文意外地掀開柯網軍的幕後，最令人鼻酸的就是，跟著柯文哲六年、勞心勞力的隨行攝影師潘俊霖更發文證實當初民眾黨網軍攻擊他、抹黑他的暗黑事實，試問柯文哲是不是先解決自家的問題才是解決之道？



顏若芳指出，朱立倫在國民黨主席初選時，出現大量越南帳號以相同中文內容寫下感謝朱立倫講出我們的心聲 、羅智強的臉書粉專按讚數有近半是外國網友，兩位是什麼時候開始環遊世界，聲名大噪到外國去了？「養網軍」這件事就跟政府預算一樣攤在陽光下，要說別人之前，請先自身開始檢視，從自身開始做起才是有邏輯的SOP。