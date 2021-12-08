史上最硬新制上路　洪孟楷諷：不如讓死忠粉絲簽「自願教召同意書」

▲國防部證實教召編管延至12年。（圖／國防部發言人）

記者杜冠霖／台北報導

2022年將實施「14天教召新制」，採一年一召、後退先用原則，被網友稱是史上最硬教召，國民黨立委洪孟楷表示，民進黨請勿把國家安全當自助餐，請誠實告訴國人，當前我國國家安全狀況為何。請蔡政府向死忠的粉絲提出「自願教召同意書」，一方面表達死忠，一方面也解決擾民的問題。

台灣後備軍人教召的規定，從2022年起將改為「1年1召、1次14天」，由於近期許多後備軍人已收到帶有「戰時」字樣的教育召集預告書，因此被解讀成是否與台海戰雲密布有關。

洪孟楷指出，面對我國教召預告書出現「戰時」字樣，國防部長邱國正到立法院備詢時表示「照程序做事」。然而，邱國正也曾在外交國防委員會說，現在是「從軍40年以來最嚴峻的時刻」，到底何種發言是真？

洪孟楷表示，國人對於現在兩岸情勢最真實的情況感到一頭霧水，鄭重要求民進黨政府，不要把國安當作自助餐，不能需要立法院通過大筆特別預算時，就喊台海危機、情勢嚴峻，另一方面，當要教召時卻又說只是按程序推動。

洪孟楷指出，這次教召抽籤對象中，許多人都已經離開軍隊生活超過十年，而這些人已經在社會上有一定的生活模式，相關的戰技早已生疏，在這樣條件下，14天的教召生活，加上政府拒絕恢復徵兵制，迫使特定年齡的民眾在工作及履行公民義務上做抉擇，「難道怕得罪年輕族群？這是相當讓人難以接受的。」

洪孟楷表示，蔡政府致力於在特定團體中形塑個人崇拜，前幾天更喊出「打高端是死忠的表徵」，如果國家治理可以靠偶像崇拜，那也請蔡政府向死忠的粉絲提出「自願教召同意書」，一方面表達死忠，一方面也解決擾民的問題。

洪孟楷指出，國家安全不該輕忽、不能兒戲，為中華民國的長治久安，大家都該努力，但絕對不是雙重標準，也避免讓國人感到困擾。

後備軍人明年局部試行「一年一召、訓期14天」的教召，國防部日前表示，新制14天採剛退伍、先召集的「後退先用」原則，課程以專長複訓、射擊訓練及戰鬥教練為重點。

國防部6日證實，為了滿足後備部隊的選充需求，今年起解除退伍編管8年的政策，並放寬至12年，放寬至12年並非增加教召次數，而是將退伍8年內教召次數未滿4次的軍、士官納入選訓，以符合公平，教召次數仍按現行規定最多4次。

國防部解釋，按規定退伍8年要召4次，但有人8年只召1、2次，就會在12年內補召，有人退伍超過8年還要教召，就是8年內沒召4次，所以要補足4次。