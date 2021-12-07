比加碼券多50倍！國家邊緣人「中教召14天」…網：包吃包住補償你

▲抽中教召14天，網友大讚賺翻了。（示意圖／國防部發言人）



記者黃可昀／綜合報導

現在已可查詢明年教召通知與日程，有男子就哀嚎，先前國家抽藝FUN券、動滋券等等他全部槓龜，本以為自己是國家邊緣人，結果這次上教召網站一查詢，「抽什麼券都沒中，中教召14天…」不過一名專業網友算出，教召賺的還更多，「比加碼券多50倍以上！」

原PO在PTT表示，之前抽加碼券都沒抽到他，「以為自己是國家級邊緣人」，想說既然都被國家遺忘了，這次教召應該也能順利躲過，怎料上網一查心都涼了，「中了教召14天，國家不是已經忘記我了嗎？」

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▲網友紛紛安慰。（圖／翻攝自PTT）



其他網友紛紛回應，「最頂的留給你」、「教召有錢啊，算是補償你」、「這不就中了嗎恭喜」、「包吃包住，比什麼券都好了吧」、「今年剛被教到，一開始很幹，不過進去蹲完感覺其實也沒那麼差」、「14天比任何一種券都要多錢」、「一中就是中最大獎！恭喜」、「公假還雙薪，超級大獎。」

一名網友回文指出，加碼券大多500、600元，明年教召要加薪，「你14天的話應該是士官，一天可以領960~1200」，14天下來賺1萬3440元至1萬6800元，加車馬費還可以領更多，算起來比加碼券多賺了50幾倍。