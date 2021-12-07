動員召集預告書驚見「戰時」字樣　最新免召規定一次解答

▲動員召集預告書驚見「戰時」字樣，令很多人聯想是否與台海情勢緊張有關。（圖／步訓部）



記者林彥臣／綜合報導

台灣後備軍人教召的規定，從2022年起將改為「1年1召、1次14天」，由於近期許多後備軍人已收到帶有「戰時」字樣的教育召集預告書，因此被解讀成是否與台海戰雲密布有關。對此國防部長邱國正在6日在立法院備詢時表示，動員召集預告書均有「戰時」字樣，並非今年才這樣。

邱國政6日出席立法院財政、外交及國防委員會聯席會議，針對教召議題回應表示，教召每年舉辦，每年人數差不多，只是近來共機頻頻擾台，讓國人認為情勢較緊張，「國軍都依照程序在推動，沒有刻意要挑起情緒」。

自2022年起，教召試行1年1訓、1次14天，預估選員15000人，以退伍8年內為原則「後退先用」，12月1日起就可查詢最新教召通知與日程。

▲國防部長邱國正答詢表示，每次預告書都有「戰時」的字樣。（圖／記者屠惠剛攝）



至於免召的原則，《兵役法》規定，患病不堪行動者、家庭發生重大事故、在校生、正值開會期中的民意代表、因事赴國外者、收容人或其他因特殊事由而無法應召者，經國防部所屬權責單位核定者，得免除本次教育、勤務、點閱召集。

若因參加教育召集訓練，被迫休無薪假或遭裁員，依據《兵役法》第44條：「國民在營服役期間，學生保留學籍，職工保留職缺年資」。

另依據《兵役法施行法》第43條：「受教育、勤務、點閱召集之學生及職工 ，應給予公假」，若有無法請公假或遭公司以應召名義解雇時，可洽縣、市政府勞工主管機關協處，以保障個人權益。

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