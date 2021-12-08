羅冠聰將於民主峰會演講　香港保安局長怒罵：散播政治謊言！

▲羅冠聰已離開香港，獲英國政治庇護。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國將於9日至10日召開「全球民主峰會」（Summit of Democracy），流亡海外的香港立法會前議員羅冠聰也受邀演講。對此，香港保安局長鄧炳強表示非常憤怒，以「走佬」稱呼羅冠聰，並痛批，「被羅冠聰煽惑的年輕人正面對牢獄之苦，然而，他卻乞求西方國家庇護，在主子給予的虛假光環下，逍遙自在地生活。」

鄧炳強7日在網誌上發文指出，最近，「走佬」潛逃的反中亂港分子羅冠聰公然接受邀請，企圖在一個由美國策劃、以「民主」作包裝，實質是鼓動其陣營對抗中國的會議上，發表詆毀中央和特區政府的言論，散播政治謊言，「我對此感到極度憤怒。」

鄧炳強提到，羅冠聰被控參與未經批准集結，公然棄保潛逃，被法庭發出拘捕令，「他背棄香港，行為羞恥。他多次發表仇中言論，挑動大眾對中央及特區政府的憎恨，充分暴露其險惡用心。他更多次發表煽動分裂國家和顛覆國家政權的言論，涉嫌違反《香港國安法》，其行可鄙。」

鄧炳強表示，黑暴期間，不少年輕人受此等卑劣無恥之徒煽動，作出種種違法行為因而被捕，最終身陷囹圄，「這班被羅冠聰煽惑的年輕人正面對牢獄之苦，然而，他卻乞求西方國家庇護，在主子給予的虛假光環下，逍遙自在地生活。」

▼香港保安局長鄧炳強。（圖／路透社）



鄧炳強指出，西方國家和政客怯於中國和平崛起，以中國威脅論作幌子，故意政治操弄，挑起事端，利用反中亂港分子作棋子，大肆唱衰中國及香港，羅冠聰之流為了爭取自己的政治紅利，一而再、再而三，甘心做外國政府和政客的傀儡，「他打著所謂『民主』的旗號，公然作出危害國家安全、破壞香港市民利益的惡行。他更煽動選民無視立法會選舉，公然挑戰法紀，涉嫌觸犯《選舉條例》，更可能違反《香港國安法》。」

鄧炳強並強調，這些死心不息意圖「攬炒」香港的叛徒和懦夫，犯法後鬼祟逃到外地，繼續無恥地充當外國代理人，對香港選舉作出抹黑和違法呼籲，特區政府會依法追究其刑事責任，確保犯法的人面對法律制裁。

最後，鄧炳強還說，「為了不讓這班無耻之徒得逞，呼籲所有合資格的選民在12月19日的立法會選舉出來投票，選賢任能，讓他們在經完善選舉制度後的議會內為市民發聲，真真正正為香港市民謀求福祉。」