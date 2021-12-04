香港中聯辦主任：不尊重中共領導「就是否定憲法」

▲香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府與中聯辦4日共同舉辦「國家憲法日」座談會，中聯辦主任駱惠寧表示，《憲法》及《基本法》是共同構成香港特別行政區的憲政基礎，共產黨作為中國和中國特色社會主義的領導核心力量，是歷史及人民選擇，也是《憲法》的明確規定。

根據《香港電台》報導，駱惠寧指出，維護特區憲制秩序，必須尊重和維護共產黨的領導地位，不承認《憲法》在特區（香港）的至高地位、不尊重共產黨的領導，就是「忘了香港特別行政區怎麼來」，實際上就是否定一國兩制的憲制根基。

駱惠寧提到，憲法保障一國兩制實踐行穩致遠，全國人大常委會先後5次解釋基本法，從憲制層面解決特區自身無法解決的重大問題，有力保障支持特區依法施政，要維護香港的整體及根本利益、保持香港長期繁榮穩定，離不開《憲法》及《基本法》的保駕護航。

▼香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）



駱惠寧還強調，要在全社會加強《憲法》及《基本法》教育，不斷增強市民國家意識和愛國精神，堅信在《憲法》及《基本法》的規範下，隨著「愛國者治港」原則全面有效落實，香港將實現良政善治，有關過程必將是港人當家作主與依法治港有機統一的過程，必將是香港居民的權利自由得到依法保障的過程。

同一場活動上，香港特首林鄭月娥也表示，隨著《香港國安法》的實施及選舉制度的完善，香港社會已重回正軌，特區政府將更能聚焦經濟及民生事務，改善市民生活，保持香港長期繁榮穩定。

林鄭月娥指出，立法會選舉將於兩周後舉行，相信新一屆立法會就任後，行政立法關係將更暢順，為香港開啟良政善治新局面。

林鄭月娥更強調，在香港面對困難時，中央果斷應對，實施《香港國安法》和完善特區選舉制度落實「愛國者治港」，體現對「一國兩制」初心的堅持，任何誣衊中央這兩大舉措是破壞「一國兩制」，都是無稽之談，都會不攻自破。