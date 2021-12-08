1218公投倒數10天！　陳亭妃搶先推「公投模擬投票」先練習不蓋錯

▲陳亭妃推動「公投模擬投票」，讓支持者搶先體驗公投投票狀況。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投倒數10天，民進黨立委陳亭妃、黃秀芳、蔡易餘8日舉行記者會，公布官方Line帳號的「公投模擬投票」活動，調查圖示比照公投票的顏色、文字、排列順序，盼藉由事先模擬投票，讓民眾領到公投票時不會因為太緊張而手忙腳亂、蓋錯票。根據調查，在參與模擬投票的2千多人當中，有近9成支持者投下「四個不同意」，但亦有11%民眾選擇「四個同意」，或者選擇支持反萊豬公投等。

陳亭妃表示，過去民眾習慣在選票上看到頭像、號次、名字，但這次公投選舉不是「選人」，引發焦慮，不曉得「選票到底長什麼樣子」、「12月18日要怎麼投」，因此，她透過社群媒體舉辦「公投模擬投票」，讓支持者在Line上面搶先看到選票的樣式、內容，同時也試著投票。

陳亭妃表示，設計出這套模擬投票的流程，讓民眾不會因為領到公投票時太緊張而蓋錯票，這次共有2千多位支持者參與投票，其中，89.2%支持者在模擬投票中投下「四個不同意」。她也說，最後10天除了鞏固支持者，也會聚焦經濟選民、年輕族群，「更聚焦要怎麼讓其餘11%民眾認同，不能因此而鬆懈，因為除了支持者外，還有很多可以爭取支持的民眾」。

根據模擬投票結果，這次公投有4張選票，總共有16種投票組合，調查期間為12月4日至7日，共有2463人投完4張票，其中2198人投下「四個不同意」，約佔89.2%；第二多的組合是「四個同意」，僅48票，佔1.9％；第三多為「反萊豬同意，其餘3案不同意」，共40票、佔1.6％；第四多的組合為「重啟核四不同意，其餘3案同意」，共28票、佔1.3％。

▼「公投模擬投票」畫面。（圖／翻攝自陳亭妃官方Line帳號）



