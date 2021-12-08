　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮：為了拉住台灣死硬推公投　後果要由國人共同承擔

記者林銘翰／台北報導

4大公投將於12月18日投票，外交部長吳釗燮8日表示，反萊豬公投如果通過，會影響台灣跟美國之間的經濟貿易進展，這種衝擊是不是國人共同承擔，大家必須正面思考，「有些人為了拉住台灣，而死硬地去推公投，致使台灣的經濟貿易裹足不前，這個必須要由大家共同思考」。

▲▼立法院外交及國防委員會 外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會8日邀請吳釗燮、經濟部次長陳正祺、農委會副主委陳駿季、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人就「針對反萊豬公投結果政府可能因應作為」為題進行報告，並備質詢。

吳釗燮會前受訪時表示，反萊豬公投如果通過，絕對會對台灣造成影響，「如果我們強硬去推公投的話，邏輯上是說不通的」，因為美國的產品在美國、全世界各處都沒有問題，台灣竟然形容它是有毒的、不能進口，這是在邏輯上說不通。

吳釗燮指出，美豬對人體是不是會有不良影響，必須講求科學證據，全世界也都面臨同樣的問題，因此就由國際食品法典委員會（Codex）做統一處理，而現在國際標準已經訂定出來，台灣就應該依照國際標準來走。

吳釗燮認為，台灣希望能夠走入國際社會，就必須接受國際上訂定的標準，如果台灣想要爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），或者爭取跟其他國家簽訂自由貿易協定（FTA），就非得跟著國際標準走不可。

吳釗燮強調，如果台灣不接受國際標準，卻跟人家講說要進入國際社會，「這是走不通的一條路」。

吳釗燮也提及，台灣在過去這段時間，因為開放美國的肉品市場，因此已經恢復跟美國之間的貿易暨投資架構協定（TIFA），更展開了經濟繁榮夥伴對話（EPPD），台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）也在昨天展開了新的架構。

吳釗燮說明，這些都是基於台灣願意對美國開放市場，才能夠進行的經濟貿易進展，「如果開放的措施被公投所推翻的話，大家可以想像得到，我們跟美國之間的經濟貿易進展，到底是不是會退步」，而這種衝擊是不是國人所要去承擔的，這個大家必須真正思考。

吳釗燮也說，台灣是不是願意加入國際社會，這件事情的確非常重要，大家也必須去思考，這個後果是不是國人要共同承擔，或者有些人為了拉住台灣，而去死硬地去推公投，致使台灣的經濟貿易裹足不前，這個必須要由大家共同思考。

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
水豚母女大逃家！　台北動物園逮回：為了蹭馬來貘的飯
存股族看過來！「高股息ETF」大PK　專家分析1重點
快訊／新社花海擋土牆倒塌！1人遭壓「頭部變形」
快訊／永和驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！
骨灰罈紅茶退位！　好市多再推「莊嚴神物」千人傻眼　
撞擊瞬間曝！媽載高中兒上學「突變換車道」　遭大貨車輾壓
汐止5車連環撞！　2車遭夾成廢鐵
「紅黃線違停」不能再檢舉　民眾可舉發項目剩這46項
女學生交往班導14年　結果他娶別人！怒嗆正宮這些話遭求償10

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲才嗆政院查網軍　前幕僚爆：李柏璋曾是柯的義勇軍

北市下週提重陽敬老金覆議！藍綠祭甲動　柯文哲：2黨何時合作在一起？

影／1分鐘動畫搞懂公投要「四個不同意」　蘇貞昌親獻聲

捲家暴風波遭批「最差勁立委」　范雲：國民黨用女人血淚換政治紅利

「公投前找戰犯大可不必」　王鴻薇：放過侯友宜吧！

600貢寮人連署籲終結40年惡夢　賴品妤轟核四「核電界的爛尾樓」

打5次110警30分鐘才到！前外交官目睹無差別攻擊　痛批：能等幾個20分鐘？

「紅黃線違停」不能再檢舉　民眾可檢舉項目限縮46項

「三接插藻礁」殘忍畫面曝光　朱立倫轟：蔡英文騙人民

快訊／中二選區立委補選號次出爐！顏寬恒抽中5號、林靜儀4號

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

柯文哲才嗆政院查網軍　前幕僚爆：李柏璋曾是柯的義勇軍

北市下週提重陽敬老金覆議！藍綠祭甲動　柯文哲：2黨何時合作在一起？

影／1分鐘動畫搞懂公投要「四個不同意」　蘇貞昌親獻聲

捲家暴風波遭批「最差勁立委」　范雲：國民黨用女人血淚換政治紅利

「公投前找戰犯大可不必」　王鴻薇：放過侯友宜吧！

600貢寮人連署籲終結40年惡夢　賴品妤轟核四「核電界的爛尾樓」

打5次110警30分鐘才到！前外交官目睹無差別攻擊　痛批：能等幾個20分鐘？

「紅黃線違停」不能再檢舉　民眾可檢舉項目限縮46項

「三接插藻礁」殘忍畫面曝光　朱立倫轟：蔡英文騙人民

快訊／中二選區立委補選號次出爐！顏寬恒抽中5號、林靜儀4號

大摩上修蘋果目標價至200美元！　看好自駕車、VR等新品「股價漲逾3%」

羅冠聰將於民主峰會演講　香港保安局長怒罵：散播政治謊言！

文曄科技併購宣昶爆內線交易　老總小三做這件事時聽到消息賺66萬

柯文哲才嗆政院查網軍　前幕僚爆：李柏璋曾是柯的義勇軍

北市下週提重陽敬老金覆議！藍綠祭甲動　柯文哲：2黨何時合作在一起？

洗腎男躁動自拔管路沒人知　大量出血亡！透析室護理師遭起訴

今天衝吃！麥當勞「香芋派」限時回歸了　每一口都咬得到芋頭顆粒

情侶沙灘「忘情衝刺」公開半裸野戰！目擊者秒錄下　周圍滿滿遊客

三總集體回扣案！他交保搭保時捷…跩嗆：我車子很漂亮要不要照？

A股史上最貴新股9日發行　禾邁股份557.8元／股...中一張賺128萬

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

林秉樞聚餐4立委照「抓主揪」　他最後承認了

開罰顏寬恒無照開挖土機？勞檢處給答案了

林秉樞相簿驚見1.2萬張備份　他曝「還有一個更可怕」

「林秉樞餐敘」赫見3名綠委　國民黨：民進黨全裝不熟？

「紅黃線違停」不能再檢舉　民眾可檢舉項目限縮46項

ET民調／公投綁大選47.5%首度未過半　不同意重啟核四48.6%再超車

柯文哲被爆跟網軍開會、朱立倫有機器人大軍

快訊／中二選區立委補選號次出爐！顏寬恒抽中5號

林秉樞飯局赫見范雲　國民黨：最差勁立委

林秉樞和立委吃「米其林1星」　連她都愛

藻礁被插滿三接鋼構「0.4公頃的很多倍」　鄭正鈐酸「英年藻逝」

「三接插藻礁」殘忍畫面曝光　朱立倫轟：蔡英文騙人民

開拆招待所！顏寬恒敲下第一塊磚

游盈隆示警民進黨公投六項不利　必將強烈動員否則無法扭轉乾坤

更多熱門

相關新聞

吳釗燮：台灣在國際受到支持對中國就是嚇阻

吳釗燮：台灣在國際受到支持對中國就是嚇阻

外交部長吳釗燮8日表示，中國對台灣的威脅越來越強，但是國際社會挺台的力道也是越來越強，台灣除了不能夠挑釁之外，也必須結合更多理念相近的國家，「如果我們在國際社會上受到更多支持，對中國來講就是一個更強大的嚇阻」。

1218公投倒數10天　陳亭妃搶先推「公投模擬投票」

1218公投倒數10天　陳亭妃搶先推「公投模擬投票」

ET民調／公投綁大選47.5%首度未過半　不同意重啟核四48.6%再超車

ET民調／公投綁大選47.5%首度未過半　不同意重啟核四48.6%再超車

他街頭喊「支持民進黨要投4個同意」慘了

他街頭喊「支持民進黨要投4個同意」慘了

辦千人宴宣導公投涉賄？民進黨駁斥

辦千人宴宣導公投涉賄？民進黨駁斥

關鍵字：

公投萊豬吳釗燮

讀者迴響

熱門新聞

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

台南現排隊買房人潮　30人熬通宵為了搶一屋

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網笑：不可以色色

已婚女演員被爆睡完就翻臉！　小王崩潰：說我是ATM

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面