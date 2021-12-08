吳釗燮：為了拉住台灣死硬推公投　後果要由國人共同承擔

記者林銘翰／台北報導

4大公投將於12月18日投票，外交部長吳釗燮8日表示，反萊豬公投如果通過，會影響台灣跟美國之間的經濟貿易進展，這種衝擊是不是國人共同承擔，大家必須正面思考，「有些人為了拉住台灣，而死硬地去推公投，致使台灣的經濟貿易裹足不前，這個必須要由大家共同思考」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院外交及國防委員會8日邀請吳釗燮、經濟部次長陳正祺、農委會副主委陳駿季、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人就「針對反萊豬公投結果政府可能因應作為」為題進行報告，並備質詢。

吳釗燮會前受訪時表示，反萊豬公投如果通過，絕對會對台灣造成影響，「如果我們強硬去推公投的話，邏輯上是說不通的」，因為美國的產品在美國、全世界各處都沒有問題，台灣竟然形容它是有毒的、不能進口，這是在邏輯上說不通。

吳釗燮指出，美豬對人體是不是會有不良影響，必須講求科學證據，全世界也都面臨同樣的問題，因此就由國際食品法典委員會（Codex）做統一處理，而現在國際標準已經訂定出來，台灣就應該依照國際標準來走。

吳釗燮認為，台灣希望能夠走入國際社會，就必須接受國際上訂定的標準，如果台灣想要爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），或者爭取跟其他國家簽訂自由貿易協定（FTA），就非得跟著國際標準走不可。

吳釗燮強調，如果台灣不接受國際標準，卻跟人家講說要進入國際社會，「這是走不通的一條路」。

吳釗燮也提及，台灣在過去這段時間，因為開放美國的肉品市場，因此已經恢復跟美國之間的貿易暨投資架構協定（TIFA），更展開了經濟繁榮夥伴對話（EPPD），台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）也在昨天展開了新的架構。

吳釗燮說明，這些都是基於台灣願意對美國開放市場，才能夠進行的經濟貿易進展，「如果開放的措施被公投所推翻的話，大家可以想像得到，我們跟美國之間的經濟貿易進展，到底是不是會退步」，而這種衝擊是不是國人所要去承擔的，這個大家必須真正思考。

吳釗燮也說，台灣是不是願意加入國際社會，這件事情的確非常重要，大家也必須去思考，這個後果是不是國人要共同承擔，或者有些人為了拉住台灣，而去死硬地去推公投，致使台灣的經濟貿易裹足不前，這個必須要由大家共同思考。