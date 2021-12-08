小心！12星座男深夜衝動指數　第一名是他

▲12星座男深夜危險指數。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

生活中心／綜合報導

人在晚上的時候總會變得感性和脆弱，據《星座好朋友》網站分析，女孩要怎麼提防白天文質彬彬，入夜卻變了模樣的他呢？一起來看看！

牡羊座：星星之火可以燎原

衝動指數：100

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這個星座雖然可以信得過他們的正義感，不過和他們一同過夜的女子得小心他們的衝動，牡羊座男人衝動起來絕對是很難克制住的，不過如果你真的不想和他們發生進一步的關係．就得嚴正說明，也不要去開玩笑挑逗他們，不然他們的邪惡念頭，就像是燎原之火一般的蔓延，讓人擔心的是究竟他到底是不是一個負責任的牡羊呢？如果你要求的是一段穩定的關係，建議你還是多考慮一下。

金牛座：來！給我抱抱型

衝動指數：45

金牛座雖然不是個色狼座，比起牡羊座來說也沒有那麼衝動，這樣說來我們就信得過他們的道貌岸然嗎？答案當然是NO！金牛座是屬於十二星座中感官與肉欲比較強的星座，他們一開始會製造浪漫的纏綿，如果你把持不住，就會掉進他們的陷阱，通常他們會以牽手或接吻作為開始的步驟，循序漸進的一步一步攻占你的心靈與身體，和金牛男子過夜還是得小心喔！

雙子座：零責任意外險型

衝動指數：40

女孩和雙子座過夜稍稍有點保障，理智的雙子很少衝動也很少肉欲，多半他們比較喜歡和你聊天，多了解你的腦袋中在想些什麼，不過人總是會有欲望的，一定要提醒你的是，萬一這男人花言巧語起來要你和他有親密行為時，你可得想清楚，他們負責任的機會可是百分之零喔！

巨蟹座：小心月圓型

衝動指數：78

巨蟹男人願意跟你一起過夜時，表示他願意跟你有更進一步的交往，當然他們並不是那麼的大膽，如果不是月圓之夜獸性大發，通常會很尊重對方的感覺，一旦他們願意與你發生親密關係，表示他們已經非君不娶了。

獅子座：好戲連台型

衝動指數：75

和獅子座的男人一起過夜，你或許可以抱著看一整夜電影的心態，他會賣力的裝瘋賣傻，整晚取悅你這個唯一的觀眾，當然，他會製造不錯的機會跟你有進一步的接觸，如果你不要，可以婉轉但肯定的直說。你大可以相信這個做事光明磊落的王者星座，雖然他很愛面子，不過仍得小心的是他不死心的糾纏。

處女座：柳下惠型

衝動指數：10

除非女孩主動示愛，否則處女座男人恐怕不容易對你有更進一步的行為，退縮與保守的個性讓他們不太願意一失足成千古恨，還真是當代柳下惠。一個處女座的男人和女孩獨處，通常不太會出什麼狀況，會讓你受不了的是他那種欲言又止的表情，好幾次將到了嘴邊告白的話又吞回去。當然，花心的處女座還是會出現在這個世界上，防人之心不可無。

天秤座：猶豫不決難以啟齒型

衝動指數：20

和處女座很像的天秤座在這方面同樣表現的溫吞吞的，他們會與你有同樣浪漫的纏綿，不過再往前要發生更進一步的關係時，多半會表現得猶豫不滿，如果你真的願意和他把握這個機會，不妨多製造點浪漫的感覺給他，不過仍要提醒你不要太過於主動，如果女孩在這時表現得太過於熱心，反而會把他們給嚇跑。

天蠍座：愛我就給我型

衝動指數：80

深秋出生的天蠍座具有迷人特質，而和這個星座的男人一同過夜很難保證不會發生什麼事，在天蠍座的眼中性與愛是一體的，如果他們愛你多半都很想要在肉體上擁有你，如果你不願意這麼早就發生親密關係，和他們過夜時最好要小心些，不過多半你答應與他過夜時，就已經落入他們的圈套，這時的你真的就只有自求多福了。

射手座：酷斯拉過境型

衝動指數：95

對這個熱情奔放的星座來說，性愛的發生往往是一時衝動下的產物，如果女孩沒有心理準備往往會被嚇壞，採取時間上的拖延與敷衍能夠將他們的熱情冷卻下來的方法，和他們一起過夜除了安全措施要準備好之外，精神上要小心他並沒有長久交往的打算，肉體上要小心這個星座男人獸性大發時留下的吻痕。

魔羯座：機關重重型

衝動指數：50

沈默寡言的魔羯男人和你過夜，不太容易產生什麼激情，除非是你設下重重的陷阱，逼得他一步一步往你的懷中跳，如果時間氣氛都不對，你很有可能聽他談論一個晚上的工作經、或是最近的政經情勢，讓你哈欠連連，如果他表現出希望與你發生關係時，多半能逃脫的機會不多，老謀深算的他們早已經計算好了一百種向你求愛的方式，沒有把握的事情他是不做的，唯一推託的方式就是徉稱自己身體不舒服，這或許會讓他們知難而退。

水瓶座：自行負責型

衝動指數：70

水瓶座的男人性與愛多半可以分開看待，多半不是柏拉圖式的精神戀愛主義者，就是性經驗豐富的老手，碰上前者保證你整晚沒事，若是後者，當他對你提出親密的要求時請你認真考慮，如果你真的要和他發生關係，後果一定是自行負責，可別怪我沒有事先警告你喔！

雙魚座：無法自拔型

衝動指數：85

和雙魚男人過夜多半會落入他們的浪漫圈套，擅長於營造浪漫氣氛的雙魚座男人，即使不發生親密關係，也會讓你不由自主的沈溺在浪漫的愛情海當中，如果他已經有女友或已婚，那麼你快快清醒，他雖然會愛上你，但也很難跟其他人說拜拜的！你要知道，一尾魚一生當中有多少次要在腳踏N條船的邊緣游走啊！