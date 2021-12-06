「等他回我像是輪迴」6大星座總是已讀不回

▲揭秘6大星座不回訊息的原因。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

生活中心／綜合報導

我回覆他訊息總是秒回，等他回我像是輪迴，對方總是已讀不回，到底在忙什麼？應是許多人都遇過的狀況，據《星座好朋友》網站分析，6大星座回訊息的時間總是特別慢，到底代表什麼呢？一起來看看！

巨蟹座：無話可說

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巨蟹座如果不回你訊息，通常是因為不知道該怎麼回，或是對你無話可說，看到不知道怎麼回覆的訊息，巨蟹當下都會很糾結，想了大半天該怎麼回，想到後來就會覺得，還是不回好，與其多說多錯，不如裝作沒看到就沒事了。

雙子座：不想聊天

正確的來說，雙子不回訊息其實不是不想聊，而是不想跟你聊，雙子是很能聊的星座，對於想聊的對象他就會很熱情，可以天上地下，無所不談，但如果面對不想聊的對象反差也會很大，訊息會回得很慢很慢、有一句沒一句的，很明顯讓你感覺到他興趣缺缺。

射手座：真的忘了

其實依射手的個性，如果當下有空，或剛好也想跟你聊個天，就會回很快，但是他們也很健忘，如果剛好在忙、不方便回訊息、或是暫時不想回，想說等等再回，那很可能就會把回訊息這件事給徹底忘記，等到想起來要回，可能已經是三天後了。

處女座：不喜歡你

處女座如果不跟你聊天，就是聊不來，沒別的原因，處女座是個很直來直往的星座，他對喜歡的人都很好，聊起天來又有趣又幽默，不管本人有多麼不愛講話，但如果處女不喜歡你，那他也會用不回訊息來傳達他的不喜歡，就是這麼直接。

水瓶座：好懶好麻煩

水瓶座是個很懶又很怕麻煩的人，如果你的訊息一開頭就是「在嗎？」「可以幫我一個忙嗎？」這種不知所以然的問句水瓶往往會選擇直接忽略，要跟水瓶說你要幹嘛，就別拐彎抹角，還要讓他再多問你一句，水瓶與其要努力想說詞來拒絕你，又要做到不傷你的心，他不如不要讓這個對話開始，如果你問起就裝作沒看到就好，省時又省力。

天蠍座：就不想回

天蠍不回訊息，不一定有原因，或什麼都可以是原因，像是心情不好、上班太累、想一個人靜靜、沒空理你、貓咪走丟等等，以上任何一個都可能是天蠍不回你訊息的原因，也可能沒有原因，等到他想回的時候自然就會回了，想要天蠍回你訊息，是要看緣分的！