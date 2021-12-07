12星座「4行為」　試探你「對他的心意」

▲12星座試探對方是否也喜歡自己。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

到底要怎麼樣判斷對方對自己的心意到底如何呢？其實可以從你們相處的小細節來觀察，據《星座好朋友》分析，12星座如果對一個人有好感，也會用試探的方式，來判斷對方是否也是真心的，但這些舉動有時候是很難察覺到的。

慢慢的靠近你然後觀察你

對象：牡羊座、雙子座、天蠍座

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就算有個人很瘋狂的追求你，也不要立馬陷入，因為來得快的熱情也代表會很快退去，畢竟第一眼再喜歡也不可能立馬用真心，尤其做事容易衝動的牡羊、三分鐘熱度的雙子、愛的炙熱的天蠍，只要遇到了自己感興趣的事就會立馬投入，是屬於會主動的發動攻勢的類型，但這樣的快熱卻也不持久。

不過，當他們對你特別的謹慎，選擇慢慢的靠近你、觀察你，那就說明他們對你可是認真了！畢竟用真心的他們才會想要試探你，會花更多的耐心在你身上，不會太輕舉妄動。

對你貼心看你的反應

對象：獅子座、天秤座、水瓶座

對於這幾個星座來說，只要是真的喜歡你，那永遠會是做的比說的還要多，總在行動上給你滿滿的感受，就想讓你感受到他們的真心，同時也會讓你感受到他們對你的在乎，而只要他說的比做的還多，就是不那麼的真心。

對於直接又熱情的獅子、親切又溫和的天秤、思想跳躍的水瓶來說，

他們在真的喜歡一個人時，不會立馬的讓對方知道，甚至還會假裝不在意，可卻會在一些細節上表現出他們的貼心，其實目的就是想試探你是否對他們也有喜歡！所以，別以為他們的不在乎是真不在乎，他們的內心早已很著急，只是為了更加的確定是不是你也喜歡他。

主動把朋友介紹給你

對象：巨蟹座、射手座、雙魚座

在真心喜歡你的他們，就會迫不及待的想讓朋友知道你的存在，甚至想要融入你的生活裡，因為他們認為只有融入你的生活裡，才是愛的表現，因此這樣做的他們就是在表現喜歡。

對於敏感又重情的巨蟹、自由又熱情的射手、多情又感性的雙魚來說，他們算是愛的滿低調的，並不會想把自己的愛情昭告天下，卻會把你介紹給自己的朋友，因為朋友是他們很重視的，因此當他們主動的把你叫紹給自己的家人和朋友時，那就是要讓你知道你在他們心中的重要性，只不過他們一開始或許會不讓你發現他的喜歡，甚至會假裝不在乎你，其實就是在試探你是不是也喜歡他。

獨處時感受和你的相處模式

對象：金牛座、處女座、魔羯座

對於這幾個星座來說，他們是屬於比較慢熱的類型，並不會很快地對一個人敞開心扉，畢竟他們認為感情是需要花時間相處才知道適不適合，因為時間是可以看出一個人是否真心，

因此，只要他們會花時間和你相處，那真心肯定夠，在面對個性內斂的金牛、個性謹慎的處女、個性穩重的魔羯來說，他們對於感情是很認真對待的，甚至是非常的小心謹慎，不會隨便輕舉妄動，

可只要他們對你是真的喜歡，那就會製造和你獨處的機會，就想透過相處來試探你是否也喜歡他，要知道，當他們願意花時間在你身上，那他們就是也在喜歡你，不要以為他毫無表示的模樣就是不喜歡，全是在假裝罷了！