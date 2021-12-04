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金正恩執政滿10年！心狠手辣肅清權臣拼改革　從政治素人到最高權謀者

▲▼金正恩27歲時喪父，2011年12月一夕之間成為國家最高領導人。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩27歲時喪父，2011年12月一夕之間成為國家最高領導人。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）即將於12月中旬迎來最高領導人金正恩掌權10周年！回顧10年前的2011年12月17日，時任北韓國防委員長金正日病逝，當時甫從瑞士留學歸國、不過27歲的金正恩在虎視眈眈的政治氛圍下被擁戴為最高領導人，10年來他修正父親強調的「先軍體制」、盼將北韓打造成正常化的社會國家，並大膽肅清軍隊與黨內的反對者，以政治素人之姿一步一步擴展他在黨內的權勢。

根據南韓《韓聯社》報導，金正恩2011年底登上北韓最高領導人的地位後，開始做出與父親金正日、祖父金日成極為不同的改變，首先他將父親金正日在任時所追求的「先軍政治」一詞從憲法中移除，試圖追求政治體制的安穩與國家的正常化，他恢復了勞動黨的該有的機能，追求「以黨領政」、「以黨治國」，確立其統治的正統性。

▲▼由左而右依序為金正恩、人民軍總參謀長李英浩、金正日，照片攝於2010年。（圖／達志影像／美聯社）

▲由左而右依序為金正恩、人民軍總參謀長李英浩、金正日，照片攝於2010年。（圖／達志影像／美聯社）

勞動黨全國代表大會自從1980年召開第6屆後，往後的35年內便未曾再召開，金正恩於2016年重新召開第7屆勞動黨全代會，之後規定每5年必須召開一次勞動黨全代會，而勞動黨全員會議、勞動黨政治局會議更是在一年內數度召開，透過回歸勞動黨的政治機能，金正恩在黨內對各級幹部、官員下達政治指令，一方面追求讓北韓回歸社會國家的正常化、一方面又強化他在黨內的權勢。

在過去，其父親金正日在任時常被外界稱為「蟄居隱遁的領導者」，然而金正恩掌權後卻一改情勢，除了常親自召開、主持勞動導政治局會議，而官媒也透過報導對外釋出相關消息，金正恩更時常在元旦、國慶、閱兵等重要時刻親自登台發表演說，針對國政經營下指導棋、闡述未來國政經營藍圖。

▼金正日2010年的身影（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正日2010年的身影（圖／達志影像／美聯社）

▲▼27歲的金正恩面臨喪父之痛。（圖／達志影像／美聯社）

▲27歲的金正恩面臨喪父之痛。（圖／達志影像／美聯社）

父親金正日所建構的「先軍政治」體制，其實對於金正恩上任後所欲建構的「一人領導體制」而言是一大絆腳石，因此金正恩上台後首先將曾在金正日告別式時守護靈車的人民軍總參謀長李英浩（리영호）解職，並隨時更替、降等、處罰軍隊內部高層人士，甚至還將金正日時期主導國政、政策執行的軍隊內部核心人士置於勞動黨的管制之下。

一旦金正恩認為恐怕會危及他「一人領導體制」的最高地位，他便展現出身為年輕最高領導人的魄力，殺無赦！其中最為人所知的是金正恩的姑丈張成澤、同父異母胞兄金正男。

張成澤貴為金正日的左右手，40多年來有著「北韓第2把交椅」的權勢，甚至成為金正日臨終前的託孤大臣，不過還是於2013年12月遭金正恩下令處決身亡；至於金正男，其生前曾寫信拜託金正恩「救我」，不過最後仍於2017年2月在馬來西亞吉隆坡機場慘遭刺客毒殺身亡。

▼金正恩2012年以後開始透過肅清、人事換血，在勞動黨、軍隊內發揮影響力。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩2012年以後開始透過肅清、人事換血，在勞動黨、軍隊內發揮影響力。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩清除異己，北韓攝政王張成澤出庭畫面。（圖／CFP）

▲金正恩清除異己，處決姑丈張成澤。（圖／CFP）

金正恩透過恢復勞動黨的機能，在勞動黨的體制下推動各種內政、外交工作，包括3次的南北韓領導人峰會、2次的美朝峰會（川金會）、對南韓與美國外交政策、黨內幹部與人事異動等。

另外，金正恩10年內主要追求研發核武、發展經濟等問題，2013年追求經濟與核武發展並進，他導入市場經濟要素、設立經濟特區，以此鼓勵外商投資，展現出與前2代嶄新不同的開放面貌，不過因資本、基礎建設不足而始終難以發揮效果，加上他任內進行4次核爆試驗，導致國際社會加強對北韓的經濟制裁，經濟情勢持續惡化。

而近2年來，在面臨全球新冠肺炎嚴峻的疫情下，北韓全面關閉邊境，與中國之間的貿易也宣告中斷，導致國內民生物資短缺、經濟情勢惡化。報導分析，金正恩為求安撫人民的不滿，除了要求展現絕對忠誠外，更建構出「金正恩主義」的統治理念，強調靠「自力更生」創造經濟奇蹟。

▲▼金正恩今年11月中旬前往白頭山腳的三池淵市視察，顯現出「革命聖地」的重要性。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩今年11月中旬前往白頭山腳的三池淵市視察。（圖／達志影像／美聯社）

不過專家斷言，除非成功與美國、南韓在去核談判上達成協議、透過南北韓合作將外部資源引進北韓，否則恐怕難以達成金正恩承諾給人民的「社會主義榮華富貴」。

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