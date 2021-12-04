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白馬王子傳說永不滅！北韓歌頌「白頭山精神」　紀念金正恩掌權10年

▲▼金正恩2019年12月騎馬登上白頭山。「白頭精神」被北韓官媒視為是堅忍不拔的朝鮮革命精神。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩2019年12月騎馬登上白頭山。「白頭精神」被北韓官媒視為是堅忍不拔的朝鮮革命精神。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）將於今年12月迎來最高領導人金正恩執政10周年，為宣傳政治體制的正統性，當局近來加強宣導「白頭山精神」，做為團結內部、克服難關的象徵。為此，黨務機關報《勞動新聞》就在頭版刊登標題「憑著白頭山精神打破難關、達成專屬我國社會主義的新發展」的社論，強調白頭山精神是永遠的「朝鮮精神」。

根據南韓媒體《韓聯社》、《News1》，北韓勞動黨黨務機關報《勞動新聞》於4日在頭版刊登社論，提到金正恩、妻子李雪主於2年前的2019年12月率領黨級眾官員與幹部，穿上軍靴、躍上白色戰馬，一舉登上象徵朝鮮民族（韓民族）聖山的「白頭山」（長白山），社論將這段「佳話」賦予特別涵義。

社論形容金正恩、李雪主夫婦2年前騎馬登上白頭山的事蹟，「擁戴、固守白頭革命傳統，並以這偉大傳統為基礎，靠著不屈不撓的攻擊精神，完成主體革命偉業，直到最後一刻，如此展現出難以動搖的意志，是歷史性的創舉。」

▼趙甬元跟隨金正恩、李雪主夫婦、金與正騎馬登上白頭山，足以顯見其在金正恩心中的地位。（圖／達志影像）

▲▼趙甬元跟隨金正恩、李雪主夫婦騎馬登上白頭山，足以顯見其在金正恩心中的地位。（圖／達志影像）

▲▼李雪主與金正恩騎乘白馬登上白頭山。（圖／達志影像／美聯社）

▲李雪主與金正恩騎乘白馬登上白頭山。（圖／達志影像／美聯社）

該篇社論指出，金正恩、李雪主夫婦當年的「軍馬行軍」，成為人民思想精神領域上的轉捩點。因為自從金正恩騎馬躍上白頭山後，帶起北韓國內懷念、追隨革命先賢先烈的風潮，黨內各級幹部與校園、甚至一般民眾瘋狂到白頭山進行實地探查旅行，體驗先人所經歷過的苦難、試煉，這股風潮從2019年12月後興起，直到去年底才停歇。

南韓媒體《韓聯社》、《News1》指出，金正恩曾於2019年2月搭上綠頭皮專屬列車前往越南河內，與時任美國總統川普舉行會談，然而最後會談宣告破局、兩人不歡而散，北韓與美國之間的關係又再度陷入冰點；所謂「白頭山精神」，指金正恩此後立下決心，決定拋下對美國與美朝會談的期盼，決定改採強化發展國防武力、固守體制等政策，並以「自力更生」發展經濟。

此後，北韓在2020、2021年面臨史無前例的各種災難，包括全球新冠疫情後，平壤當局決定全面封鎖、關閉邊境，導致北韓與中國之間的貿易停滯，經濟發展備受考驗，以及兩年來夏季梅雨、颱風所造成的洪災，加上因發展核武而遭受以聯合國手的國際經濟制裁，使北韓近年來可說是「絕處逢生」。

▲▼金正恩今年11月中旬前往白頭山腳的三池淵市視察，顯現出「革命聖地」的重要性。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩今年11月中旬前往白頭山腳的三池淵市視察，顯現出「革命聖地」的重要性。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩今年11月中旬前往白頭山腳的三池淵市視察，顯現出「革命聖地」的重要性。（圖／達志影像／美聯社）

社論表示，「過去2年來，我們所遭逢的挑戰與難關是史上最糟糕的！假設是別人遇到這種災難，一定早就敗得支離破碎、陷入無比深淵，然而我們卻能夠打破各種難關，靠著必勝的信心與崇高的抱負拓展未來，如此偉大的推動力，正是所謂的『白頭山精神』！」

南韓媒體分析，北韓長期以來將白頭山視為是金日成抗日據點的象徵、同時也是金正日的故鄉，也因此北韓所稱的「白頭血統」其實是做為確立政治正統性的用途，如今各界使用的「白頭山精神」一詞也開始象徵著現今最高領導人金正恩「克服國難、經營國政」的理念；另外，金正恩曾親口指示執行位於白頭山腳旁的三池淵市大規模造鎮計畫，並屢次前往該地視察，將三池淵從郡升格為市，視為革命的出發點。

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